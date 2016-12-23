Эксперт: сирийская армия после Алеппо направит силы на Пальмиру и Идлиб

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Взявшие Алеппо правительственные сирийские войска в 2017 году должны будут сосредоточиться на укреплении позиций по периметру освобожденного города, а в дальнейшем сконцентрироваться на возвращении Пальмиры и, возможно, развить наступление на Идлиб, заявил в пятницу РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.

"Полагаю, что в следующем году сирийская армия сконцентрируется на закреплении недавних побед для исключения возможности прорыва боевиков и занятия ими каких-либо объектов и населенных пунктов, уже находящихся под контролем (сил президента САР) Башара Асада. Другая задача – освобождение Пальмиры", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что необходимость взятия Пальмиры обусловлена ее стратегическим положением, а также уникальными объектами архитектурного наследия, находящимися сегодня под угрозой уничтожения террористами.

"Другая задача – повышение боеготовности и слаженности подразделений ВС САР, поднятие их боевого духа. Далее, вероятно, последует наступление на Идлиб и его полное освобождение", — предположил он.

Говоря о сроках реализации данных операций, собеседник агентства высказал мнение, что все они могут быть выполнены в первой половине 2017 года, отметив, что делать точные прогнозы в условиях сирийского конфликта крайне сложно.

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