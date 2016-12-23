Путин надеется на проведение межсирийских переговоров в Астане

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил надежду на то, что идею межсирийских переговоров в Астане удастся осуществить.

"Считаю, что должны быть заключения соглашений о прекращении огня на всей территории Сирии, и после этого – сразу же начало практических переговоров по политическому примирению. Мы предложили в качестве такой нейтральной площадки столицу Казахстана Астану, президенты Турции и Ирана с этим согласны, сам президент (Башар) Асад согласен, президент (Нурсултан) Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы, очень надеюсь на то, что нам удастся поставить это не практические рельсы", — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице. По информации СМИ, ожидается, что во встрече примут участие представители сирийских властей и действующей на местах вооруженной оппозиции, участие ВКП не предполагается.

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