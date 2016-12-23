Путин отметил важную роль президентов Турции и Ирана в освобождении Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президенты Турции и Ирана сыграли большую роль в освобождении сирийского Алеппо, но без РФ освобождение города было бы невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский президент также отметил, что без участия России "это было бы просто невозможно".
"Поэтому все это сотрудничество в трехстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблемы вокруг Алеппо. Причем, что чрезвычайно важно, особенно на завершающем этапе без боевых действий", — добавил Путин.
Ранее в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.
Главы МИД РФ, Ирана и Турции провели трехсторонние переговоры 20 декабря в Москве по Сирии. По итогам было принято совместное заявление, в котором, в частности, было заявлено о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Как заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы, Тегерана и Анкары нет скрытой повестки дня по Сирии, и секрета из содержания достигнутых договоренностей никто не делает. Он также отметил, что судьба президента Сирии Башара Асада в переговорах не обсуждается, этот вопрос сейчас совершенно неактуален, и есть более неотложные вещи: доставка гумпомощи и возобновление политического процесса. По его словам, не все в договоренностях могло понравиться некоторым в США и Евросоюзе, однако Западу "придется смириться и исходить из того, что такова новая реальность"
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