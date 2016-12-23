Путин подписал распоряжение по расширению пункта обеспечения ВМФ в Тартусе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения с Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус, документ опубликован на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал распоряжение о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики", — говорится в справке к документу.

Положения соглашения регулируют вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии, отмечается в справке к документу.

"Кроме того, Соглашением определяется статус личного состава пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России, членов семей личного состава, а также компетентных органов Российской Стороны", — сообщается на сайте Кремля.

Минобороны РФ в октябре заявило о намерении создать постоянную военно-морскую базу в сирийском Тартусе. Как сообщал РИА Новости председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров, с появлением у РФ полноценной базы в Сирии численность средиземноморской группировки ВМФ может быть увеличена.

Позже источник РИА Новости в российском парламенте сообщил, что соглашение о размещении в Тартусе базы ВМФ будет заключено на 49 лет.

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