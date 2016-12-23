Шойгу доложил о деблокировании еще четырех населенных пунктов в Сирии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о деблокировании в Сирии еще четырех населенных пунктов.

"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", — сказал Шойгу на встрече с президентом в пятницу в Кремле.

Он отметил, что речь, в частности, идет о двух шиитских населенных пунктах в районе Идлиба. "Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях", — сказал министр.

Кроме того, по его словам, деблокированы еще два населенных пункта в районе Дамаска. "В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб. Сдано более 9 тысяч единиц стрелкового оружия", — доложил глава Минобороны.

Со своей стороны, Путин подчеркнул, что "это очень важная часть работы, имею в виду, что уровень доверия между конфликтующими сторонами в результате таких действий, не связанных с боевыми, а связанных с гуманитарными разменами, повышает доверие между ними и создает предпосылки, чтобы двигаться дальше в направлении укрепления состояния, которое называется примирением".

"В этом ключе будем действовать дальше", — подчеркнул президент.

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