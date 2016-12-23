Шойгу: операция по выводу боевиков из Алеппо завершена

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу навстрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр обороны доложил президенту о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.

"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", — сказал глава Минобороны.

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