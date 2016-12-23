Репортаж из освобожденного Алеппо: слезы радости и огни праздника

АЛЕППО (Сирия), 23 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители сирийского Алеппо после пяти лет страданий вышли на улицы родного города, чтобы поздравить друг друга с миром и долгожданной победой над терроризмом.

Накануне сирийская армия объявила, что Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск.

Корреспондент РИА Новости на протяжении последних дней следил за выводом боевиков из Алеппо и разделил с жителями самого крупного сирийского города радость победы и объединения его западной и восточной частей.

Неопределенность

Понимания происходящего, кажется, ни у кого нет. В Алеппо сильный снегопад и гололед со всеми вытекающими последствиями на дорогах. Но сотрудники Красного креста, полумесяца и офицеры российского центра примирения ожидают колонны автобусов и машин, которые небольшими змейками с короткими интервалами продолжают покидать восточный Алеппо.

За двое суток из кварталов города выехало около пяти "последних" колонн.

"Это не последний, подожди. Сейчас на пункт эвакуации должны прийти последние 4 автобуса и все", — говорит старший группы Красного полумесяца, стоя под дождем на эстакаде, где встречают автобусы из восточной части города.

На пункт эвакуации в Рамусе поступила информация от посредников, что из квартала Суккари выезжают последние 150 террористов.

На пункте эвакуации сильное оживление. Одновременно здесь ожидают прибытия двух автобусов из осажденных городов Фуа и Кефрая.

Два шиитских города находятся более трех лет в полном окружении террористов. Более 20 тысяч жителей Фуа и Кефрая живут в разрушенных городах, не имея достаточного количества пресной воды и питания. Боевики подвергают города ежедневным бомбардировкам, в результате которых гибнут и женщины, и дети.

"Сейчас и оттуда будут, и из восточного Алеппо — и конец", — бьет по плечу сотрудник Красного полумесяца и идет в сторону стоянки автобусов.

Метель напоминает родное Подмосковье, хочется спрятаться в теплом доме, но никто не покидает своих мест в ожидании долгожданного финала.

Автобусы по обе стороны дороги подъезжают практически одновременно. Сотрудники разных служб заходят, чтобы досмотреть и подтвердить отсутствие нарушений.

Все помнят 16 декабря, когда в самый последний момент боевики взяли заложников и хотели выйти с оружием и пленными. Тогда процесс вывода людей был остановлен. Пока не возобновились переговоры.

Никто из представителей разных государств и организаций не был уверен в успехе. Каждый понимал, что победа на волоске и все может сорваться.

Но жители верят. На улицах Салахеддин с эстакады видно, как люди начали собираться. И в других кварталах города люди ждут официального объявления о победе сильнее, чем весь мир в конце декабря ожидает последнего боя курантов в новогоднюю ночь.

Алеппо зажгли

Автобусы начали движение не спеша. Они скрываются за горизонтом, и все коллеги из сирийских и других СМИ начинают передавать сообщения об освобождении Алеппо до официального объявления.

Со всех сторон раздались выстрелы в воздух и сигналы автомобилей.

С эстакады видно, как счастливы люди, в квартале собрались жители не только Алеппо, но и всех городов Сирии.

"Мы из Идлиба, но здесь живем как беженцы. Мы ждали этой победы почти три года. Конечно, мы хотим своими глазами увидеть, как наш любимый город покидает последний террорист", — рассказала РИА Новости жительница Салахеддин Им-Халед.

По ее словам, квартал, где она живет, был на половину захвачен террористами, сейчас все возвращается к довоенным временам.

Праздник

Последние четыре автобуса покидают Алеппо. Со всех улиц города слышны автоматные очереди.

"Это не бои! Наконец, это залпы победы. Люди вышли с флагами России, "Хезболлах" и Сирии, это так прекрасно!" — делится впечатлением парень на улице.

Люди начали праздновать до официального объявления о победе.

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", — именно с этих слов начинается объявление.

Горожане и все жители Сирии ждали победы в Алеппо на протяжении пяти лет.

Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов. Но все это в туманном прошлом.

Сейчас на улицах Алеппо тысячи людей и машин. Все поздравляют друг друга со слезами на глазах.

Жители с российскими и сирийскими флагами танцуют национальный арабский танец дабки и выкрикивают слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина. Не забывают и про генерального секретаря ливанского шиитского "Хезболлах", бойцы которого тоже сыграли немаловажную роль в решающих сражениях за Алеппо.

В христианском квартале Азизия, который пять лет был прифронтовым и где от обстрелов боевиков гибли люди практически ежедневно, на центральной площади зажгли новогоднюю елку. Этот момент стал знаменательным для христиан Алеппо, так как это случилось впервые с начала конфликта.

В ресторанах и маленьких кафе владельцы угощают гостей фруктами и сладостями.

"Вы русские! Спасибо вам и вашему президенту. Без вас этот день бы не настал. Вы — братья, вы спасли наш город, вы спасли нашу страну!" — со слезами на глазах, пожимая руку российским корреспондентам, говорит шеф-повар небольшого армянского ресторана Мано и предлагает шампанское за счет заведения.

Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.

Восточная часть города сильно разрушена, но люди уже возвращаются, разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.

Пройдет еще несколько лет, пока жемчужина Ближнего Востока вновь засияет и обретет былую красоту, а может станет еще прекрасней, чем раньше.