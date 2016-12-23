Репортаж из освобожденного Алеппо: слезы радости и огни праздника

АЛЕППО (Сирия), 23 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители сирийского Алеппо после пяти лет страданий вышли на улицы родного города, чтобы поздравить друг друга с миром и долгожданной победой над терроризмом.
Накануне сирийская армия объявила, что Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск.
Корреспондент РИА Новости на протяжении последних дней следил за выводом боевиков из Алеппо и разделил с жителями самого крупного сирийского города радость победы и объединения его западной и восточной частей.
Понимания происходящего, кажется, ни у кого нет. В Алеппо сильный снегопад и гололед со всеми вытекающими последствиями на дорогах. Но сотрудники Красного креста, полумесяца и офицеры российского центра примирения ожидают колонны автобусов и машин, которые небольшими змейками с короткими интервалами продолжают покидать восточный Алеппо.
За двое суток из кварталов города выехало около пяти "последних" колонн.
"Это не последний, подожди. Сейчас на пункт эвакуации должны прийти последние 4 автобуса и все", — говорит старший группы Красного полумесяца, стоя под дождем на эстакаде, где встречают автобусы из восточной части города.
На пункт эвакуации в Рамусе поступила информация от посредников, что из квартала Суккари выезжают последние 150 террористов.
На пункте эвакуации сильное оживление. Одновременно здесь ожидают прибытия двух автобусов из осажденных городов Фуа и Кефрая.
Два шиитских города находятся более трех лет в полном окружении террористов. Более 20 тысяч жителей Фуа и Кефрая живут в разрушенных городах, не имея достаточного количества пресной воды и питания. Боевики подвергают города ежедневным бомбардировкам, в результате которых гибнут и женщины, и дети.
Праздник победы над террористами в освобожденном Алеппо
В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов. На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города.
/
"Сейчас и оттуда будут, и из восточного Алеппо — и конец", — бьет по плечу сотрудник Красного полумесяца и идет в сторону стоянки автобусов.
Метель напоминает родное Подмосковье, хочется спрятаться в теплом доме, но никто не покидает своих мест в ожидании долгожданного финала.
Автобусы по обе стороны дороги подъезжают практически одновременно. Сотрудники разных служб заходят, чтобы досмотреть и подтвердить отсутствие нарушений.
Все помнят 16 декабря, когда в самый последний момент боевики взяли заложников и хотели выйти с оружием и пленными. Тогда процесс вывода людей был остановлен. Пока не возобновились переговоры.
Никто из представителей разных государств и организаций не был уверен в успехе. Каждый понимал, что победа на волоске и все может сорваться.
Но жители верят. На улицах Салахеддин с эстакады видно, как люди начали собираться. И в других кварталах города люди ждут официального объявления о победе сильнее, чем весь мир в конце декабря ожидает последнего боя курантов в новогоднюю ночь.
Автобусы начали движение не спеша. Они скрываются за горизонтом, и все коллеги из сирийских и других СМИ начинают передавать сообщения об освобождении Алеппо до официального объявления.
Со всех сторон раздались выстрелы в воздух и сигналы автомобилей.
С эстакады видно, как счастливы люди, в квартале собрались жители не только Алеппо, но и всех городов Сирии.
"Мы из Идлиба, но здесь живем как беженцы. Мы ждали этой победы почти три года. Конечно, мы хотим своими глазами увидеть, как наш любимый город покидает последний террорист", — рассказала РИА Новости жительница Салахеддин Им-Халед.
По ее словам, квартал, где она живет, был на половину захвачен террористами, сейчас все возвращается к довоенным временам.
Последние четыре автобуса покидают Алеппо. Со всех улиц города слышны автоматные очереди.
"Это не бои! Наконец, это залпы победы. Люди вышли с флагами России, "Хезболлах" и Сирии, это так прекрасно!" — делится впечатлением парень на улице.
Люди начали праздновать до официального объявления о победе.
"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", — именно с этих слов начинается объявление.
Горожане и все жители Сирии ждали победы в Алеппо на протяжении пяти лет.
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов. Но все это в туманном прошлом.
Сейчас на улицах Алеппо тысячи людей и машин. Все поздравляют друг друга со слезами на глазах.
Жители с российскими и сирийскими флагами танцуют национальный арабский танец дабки и выкрикивают слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина. Не забывают и про генерального секретаря ливанского шиитского "Хезболлах", бойцы которого тоже сыграли немаловажную роль в решающих сражениях за Алеппо.
В христианском квартале Азизия, который пять лет был прифронтовым и где от обстрелов боевиков гибли люди практически ежедневно, на центральной площади зажгли новогоднюю елку. Этот момент стал знаменательным для христиан Алеппо, так как это случилось впервые с начала конфликта.
В ресторанах и маленьких кафе владельцы угощают гостей фруктами и сладостями.
"Вы русские! Спасибо вам и вашему президенту. Без вас этот день бы не настал. Вы — братья, вы спасли наш город, вы спасли нашу страну!" — со слезами на глазах, пожимая руку российским корреспондентам, говорит шеф-повар небольшого армянского ресторана Мано и предлагает шампанское за счет заведения.
Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.
Восточная часть города сильно разрушена, но люди уже возвращаются, разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.
Пройдет еще несколько лет, пока жемчужина Ближнего Востока вновь засияет и обретет былую красоту, а может станет еще прекрасней, чем раньше.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.