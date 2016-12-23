Жители Алеппо празднуют освобождение города: "Мы ждали этого 5 лет"

АЛЕППО, 23 дек — РИА Новости. Дождливая погода и промозглый ветер — совсем не в таких условиях жители сирийского Алеппо привыкли праздновать свои торжества. Однако сегодня, в день, когда город был объявлен полностью свободным от присутствия вооруженных бандформирований, никакая стихия не может удержать людей от того, чтобы выйти на улицу и разделить с другими этот праздник — пожалуй, самый значимый в их жизни за последние пять лет.

В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков. Эта победа является стратегической и имеет переломное значение в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут начиная с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью газете "Аль-Ватан" отмечал, что восстановление контроля армии над Алеппо кардинально изменит ход боевых действий на всей территории арабской республики и станет сокрушающим ударов как по самим террористам, так и по тем, кто их поддерживает.

© AFP 2016/ George Ourfalian Жители Алеппо празднуют освобождение города. 22 декабря 2016 год

Борьба за этот мегаполис, который до начала конфликта считался экономической столицей Сирии, шла как "на земле", так и на дипломатических площадках. Самое пристальное внимание в этом плане было приковано к переговорам представителей двух держав: России и США, которые носят заслуженное звание наиболее влиятельных игроков в ближневосточном урегулировании.

Многократные встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри в изнурительных попытках достичь компромисса по ключевым пунктам "алеппского досье" не прошли даром: жизни тысяч мирных граждан были спасены, а остатки боевиков, столь долгое время удерживавших восточную часть города, капитулировали перед военными.

Сейчас, когда здоровью и благополучию жителей Алеппо ничего не угрожает, число людей на проспектах города растет с каждой минутой. Повсюду играет музыка и горят праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудят клаксонами. Толпы ликующих горожан поздравляют и обнимают друг друга со слезами на глазах. В руках у них — российские и сирийские флаги.

"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города. Ее соседка, женщина средних лет, попыталась было вставить слово — но не смогла сдержать эмоций и зарыдала, прижав к груди своих двоих детей: мальчика и девочку.

Внезапно где-то раздается автоматная очередь. За ней — другая. Пули со свистом рассекают морозный воздух, но шум от выстрелов быстро растворяется в пестром гуле человеческих голосов. Инстинкт самосохранения не подводит тех, кто месяцами жил в условиях войны. И сегодня — впервые за долгое время — люди в Алеппо стреляют в небо, а не друг в друга. Они хотят, чтобы война никогда не вернулась в этот город.

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