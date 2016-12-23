Жители Алеппо празднуют освобождение города: "Мы ждали этого 5 лет"

02:3123.12.2016
(обновлено: 03:31 23.12.2016)
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АЛЕППО, 23 дек — РИА Новости. Дождливая погода и промозглый ветер — совсем не в таких условиях жители сирийского Алеппо привыкли праздновать свои торжества. Однако сегодня, в день, когда город был объявлен полностью свободным от присутствия вооруженных бандформирований, никакая стихия не может удержать людей от того, чтобы выйти на улицу и разделить с другими этот праздник — пожалуй, самый значимый в их жизни за последние пять лет.
В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков. Эта победа является стратегической и имеет переломное значение в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут начиная с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью газете "Аль-Ватан" отмечал, что восстановление контроля армии над Алеппо кардинально изменит ход боевых действий на всей территории арабской республики и станет сокрушающим ударов как по самим террористам, так и по тем, кто их поддерживает.
Жители Алеппо празднуют освобождение города. 22 декабря 2016 год
Борьба за этот мегаполис, который до начала конфликта считался экономической столицей Сирии, шла как "на земле", так и на дипломатических площадках. Самое пристальное внимание в этом плане было приковано к переговорам представителей двух держав: России и США, которые носят заслуженное звание наиболее влиятельных игроков в ближневосточном урегулировании.
Многократные встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри в изнурительных попытках достичь компромисса по ключевым пунктам "алеппского досье" не прошли даром: жизни тысяч мирных граждан были спасены, а остатки боевиков, столь долгое время удерживавших восточную часть города, капитулировали перед военными.
Сейчас, когда здоровью и благополучию жителей Алеппо ничего не угрожает, число людей на проспектах города растет с каждой минутой. Повсюду играет музыка и горят праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудят клаксонами. Толпы ликующих горожан поздравляют и обнимают друг друга со слезами на глазах. В руках у них — российские и сирийские флаги.
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города. Ее соседка, женщина средних лет, попыталась было вставить слово — но не смогла сдержать эмоций и зарыдала, прижав к груди своих двоих детей: мальчика и девочку.
Внезапно где-то раздается автоматная очередь. За ней — другая. Пули со свистом рассекают морозный воздух, но шум от выстрелов быстро растворяется в пестром гуле человеческих голосов. Инстинкт самосохранения не подводит тех, кто месяцами жил в условиях войны. И сегодня — впервые за долгое время — люди в Алеппо стреляют в небо, а не друг в друга. Они хотят, чтобы война никогда не вернулась в этот город.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.