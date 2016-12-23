МККК сообщил, что эвакуация из восточного Алеппо завершена

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) заявил, что операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточного Алеппо и двух деревень в провинции Идлиб завершена, сообщило агентство Рейтер.

"Все мирные жители, которые хотели уйти, были эвакуированы, также как раненые и бойцы", — сказала пресс-секретарь МККК Криста Армстронг.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Ян Эгеланн сообщил, что большая и сложная эвакуация из восточного Алеппо, деревень Фуа и Кефрайя вступила в завершающую стадию, было эвакуировано свыше 35 тысяч человек.

Он поблагодарил МККК, Сирийский арабский Красный Полумесяц и сотрудников ООН, а также 32 неправительственных организации, которые работали с ООН в Идлибе и в пригороде Алеппо.

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