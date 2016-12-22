На улицах Алеппо проходит массовое празднование победы

ДАМАСК, 22 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Улицы Алеппо заполнены людьми и машинами, жители города празднуют объявление о полном освобождении города, сообщили РИА Новости очевидцы.

Командование сирийской армии в четверг вечером официально объявило о полном освобождении города Алеппо от террористов.

"На улицах зажгли праздничные фонари, все автомобилисты включили сигнальные огни, и повсюду стреляют в воздух",- рассказал Касвара Отман, житель квартала Хамдания.

"У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет",- поделилась настроением жительница христианского квартала Азизия Асма Хаддад.

Не смотря на холодную погоду и дождь, количество людей на улицах Алеппо с каждой минутой только увеличивается, повсюду играет музыка.

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