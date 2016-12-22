Сирийская армия полностью освободила Алеппо от террористов

ДАМАСК, 22 дек РИА Новости, Михаил Алаеддин. Город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск, сообщило командование сирийской армии.

"Это победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом с одной стороны и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает",- отмечается в заявлении.

Улицы Алеппо заполнены людьми и машинами, жители города празднуют объявление о полном освобождении города, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет",- поделилась настроением жительница христианского квартала Азизия Асма Хаддад.

В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.

Эвакуация боевиков началась 15 декабря, но была приостановлена на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных и оружие. По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.

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