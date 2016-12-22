Сирийская армия полностью освободила Алеппо от террористов
21:3422.12.2016
(обновлено: 22:46 22.12.2016)
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ДАМАСК, 22 дек РИА Новости, Михаил Алаеддин. Город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск, сообщило командование сирийской армии.
"Это победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом с одной стороны и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает",- отмечается в заявлении.
Улицы Алеппо заполнены людьми и машинами, жители города празднуют объявление о полном освобождении города, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет",- поделилась настроением жительница христианского квартала Азизия Асма Хаддад.
В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.
Эвакуация боевиков началась 15 декабря, но была приостановлена на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных и оружие. По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.
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Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.