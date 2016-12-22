Источник: последняя группа боевиков покинула Алеппо

ДАМАСК, 22 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо, сообщил в четверг РИА Новости источник в штабе боевых операций.

"Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии",- заявил РИА Новости собеседник агентства.

Ранее в четверг ливанские СМИ сообщили, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала выдвигаться из восточного Алеппо.