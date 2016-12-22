Источник: последняя группа боевиков покинула Алеппо
21:1922.12.2016
(обновлено: 21:30 22.12.2016)
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ДАМАСК, 22 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо, сообщил в четверг РИА Новости источник в штабе боевых операций.
"Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии",- заявил РИА Новости собеседник агентства.
Ранее в четверг ливанские СМИ сообщили, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала выдвигаться из восточного Алеппо.
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Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.