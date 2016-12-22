Источник: ООН отмечает роль России в эвакуации жителей и боевиков из Алеппо

ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН удовлетворена ходом эвакуации из Алеппо, отмечает позитивный вклад в проведение операции российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, заявил РИА Новости дипломатический источник, близкий к целевым группам МГПС в Женеве.

"В целом руководство ООН удовлетворено ходом эвакуации мирных жителей и боевиков, которая на данный момент осуществляется из восточных районов города Алеппо, а также отмечает большой позитивный вклад российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии", — сказал он по итогам заседания целевых групп в четверг.

По словам собеседника агентства, при этом "все чаще от сотрудников ООН звучит осуждение в адрес других стран-членов МГПС, которые ограничивают свое участие нерегулярными финансовыми взносами, но при этом регулярно и деструктивно критикуют позиции России, Сирии и даже ООН".

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и его советник Ян Эгеланн выразили признательность Международному комитету Красного Креста и Сирийскому арабскому Красному Полумесяцу за работу по эвакуации людей из восточных районом Алеппо.

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