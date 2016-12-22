Политик: захват турецкими силами Эль-Баб прямо нарушит суверенитет Сирии

АЛЕППО, 22 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Присутствие турецких войск в городе Эль-Баб на севере провинции Алеппо напрямую нарушит суверенитет САР, заявил в интервью РИА Новости представитель курдской оппозиционной партии "Сирийский демократический совет" Рейзан Хеду.

Ранее курды заявляли, что в результате авиаударов турецких ВВС в городе Эль-Баб погибли 24 мирных жителя. При этом турецкая армия совместно с группировками из коалиции "Щит Евфрата", по данным курдов, осадили Эль-Баб и ведут бои с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РФ) близ главной городской больницы и на стратегической высоте Акиль.

"Мы в "Сирийском движении сопротивления" (СДС), которое включает в себя курдов и арабов, на фронте Эль-Баб вместе с сирийской армией… Если турки совместно с группировками из коалиции "Щит Евфрата" войдут в Эль-Баб, это будет воспринято как оккупация. Эль-Баб — сирийский город и мы будем биться за суверенитет своей страны и не позволим туркам и их союзникам закрепиться в Эль-Баб и продолжить наступление дальше",- сказал Хеду.

Курдский политик отметил, что осенью 2016 года в Африне было сформировано СДС. Целью нового политического и боевого формирования на севере Сирии является борьба с турецкими силами на территории САР, а так же с террористами ИГ и группировками, которые поддерживаются Анкарой.

"Мы выступаем за целостность территории Сирии и борьбу с терроризмом. Но необходимо уничтожить "муравейник", что бы убить всех муравьев. Я имею в виду, что пока источники снабжающие терроризм существуют, террористы продолжат присутствовать в Сирии. Хочу подчеркнуть, что мы за единую, светскую и демократическую Сирию",- добавил курдский политик.

Город Эль-Баб, расположенный на границе с Турцией, на сегодняшний день контролируется боевиками ИГ. На юге-востоке от Эль-Баб с террористами ИГ ведут бои курдские вооруженные формирования. Однако, по данным курдских ополченцев, в последние дни продвижение к Эль-Баб со стороны правительственных сил САР и ополчения не наблюдалось.