В Алеппо прибыли международные наблюдатели

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Международные наблюдатели прибыли в Алеппо для проведения мониторинговой миссии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ООН.

"31 человек из числа местных и международных сотрудников находятся возле въезда в (квартал — ред) Рамуса", — заявил агентству официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке. В квартале Рамуса находится пункт эвакуации.

Ранее помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что международным наблюдателям должна быть предоставлена защита в Сирии. По словам Эгеланна, в настоящий момент контингент из 31 местных и международных сотрудников ООН определен для проведения мониторинговой миссии. Они присоединятся к порядка 100 сотрудникам, которые находятся в восточном Алеппо.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию по размещению международных наблюдателей для мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо, а также призывающую к предоставлению немедленного гуманитарного доступа к населению и защите медицинских учреждений. Принятый документ поручает генеральному секретарю ООН провести необходимые приготовления.

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