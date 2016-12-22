Де Мистура: для гуманитарных операций в Сирии необходимо финансирование

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости. Необходимо обеспечить не только доступ для гуманитарных сотрудников на всей территории Сирии, но и достаточное финансирование для проведения операций по оказанию помощи населению в зимний период, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Нам необходимо смотреть в будущее. И для этого надо сделать так, чтобы у ООН был не только доступ, но также возможности и финансирование для работы зимой. Зима уже наступила, в Алеппо выпал снег и уже наступили холода", — сказал он.

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