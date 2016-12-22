Генштаб Турции сообщил об уничтожении 160 боевиков ИГ на севере Сирии

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Сто шестьдесят боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии за минувшие сутки, сообщил генштаб ВС Турции в четверг.

"В ходе перестрелок в районе Эль-Баба в течение дня уничтожено 93 террориста, погибли двое турецких военных и пять бойцов сирийской оппозиции. ВВС Турции поразили 90 целей ИГ, уничтожив 67 боевиков ИГ", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого генштаба.

Также сообщается о том, что были нанесены 228 ударов из артиллерии по объектам ИГ, среди которых были оборонительные позиции, склады с оружием и штабы террористов.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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