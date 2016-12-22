Губернатор Алеппо назвал возвращение жителей в город одной из главных задач

АЛЕППО, 22 дек — РИА Новости. Возвращение жителей Алеппо — это одна из основных задач администрации провинции, сообщил РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

"Провинция Алеппо сталкивается с новым вызовом в связи с переселением жителей восточных районов. Это дополнительная нагрузка на город, который и так живет на пределе из-за почти трехлетней блокады. Поэтому необходимо, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои дома в освобожденных районах", — сказал он.

Губернатор напомнил, что до войны в Алеппо проживали около трех миллионов человек. "Несмотря на то, что точная статистика отсутствует из-за сложившейся ситуации, по нашим данным, больше двух миллионов человек в настоящее время проживают в городе Алеппо. И мы надеемся, что и остальные вернутся в город, чтобы участвовать в его восстановлении и сделать его еще лучше, чем он был до этого", — сказал Дияб.

"С самого начала при освобождении любого района мы сразу направляли туда специальные технические бригады, спецтехнику для незамедлительного начала работ. Но сейчас, учитывая тот факт, что армия все быстрее освобождает районы совместно с дружественными силами и уже освобождена большая часть Алеппо, темпы таких работ ускорились", — добавил он.

В то же время Дияб указал на недостаточное количество строительной техники, значительная часть которой была утрачена в результате действий террористов.

Губернатор отметил, что многие жители Алеппо действительно вернулись в свои дома после того, как были проведены необходимые работы. "Мы приложим все усилия для удовлетворения всех потребностей жителей. После начала битвы за освобождение Алеппо мы приняли порядка ста тысяч человек из восточных районов. Из них 79 тысяч мы разместили во временных жилых центрах, которые подготовила администрация, а остальные разместились у своих родственников", — сказал он.

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