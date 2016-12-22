Судьба Асада в переговорах с Ираном и Турцией не обсуждается, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Судьба президента Сирии Башара Асада в переговорах с Ираном и Турцией не обсуждается, этот вопрос сейчас совершенно неактуален, есть более неотложные вещи, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эта тема сейчас неактуальна совершенно", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли на переговорах РФ, Ирана и Турции тема будущего Асада.

Он отметил, что сейчас "нужно сосредоточиться на том, что перед нами".

"А перед нами — Алеппо, Пальмира, ситуация с гумпомощью, вопросы, связанные с возобновлением политпроцесса. Сюжет, о котором вы говорите, не обсуждается на данный момент, есть более неотложные вещи", — подчеркнул Рябков.

Главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили во вторник в Москве ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

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