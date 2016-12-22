Судьба Асада в переговорах с Ираном и Турцией не обсуждается, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Судьба президента Сирии Башара Асада в переговорах с Ираном и Турцией не обсуждается, этот вопрос сейчас совершенно неактуален, есть более неотложные вещи, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что сейчас "нужно сосредоточиться на том, что перед нами".
"А перед нами — Алеппо, Пальмира, ситуация с гумпомощью, вопросы, связанные с возобновлением политпроцесса. Сюжет, о котором вы говорите, не обсуждается на данный момент, есть более неотложные вещи", — подчеркнул Рябков.
По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.
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