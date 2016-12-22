В МККК назвали число эвакуированных из Алеппо с начала вывода людей

ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста с начала эвакуации вывез из восточного Алеппо 30 тысяч человек, сообщил РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"Я могу сказать, что на сегодняшний день было эвакуировано 30 тысяч человек", — сказал он.

Маурер добавил, что по данным МККК "в восточном Алеппо все еще остается огромная масса людей, которые хотят его покинуть", и эвакуация может занять "еще пару дней".

"Мы просто будем проводить эту операцию до тех пор, пока в ней будет необходимость. Мы также готовы помогать другим эвакуированным, в том числе из Фуа и Кефрайи", — добавил он.

ООН заявляла в среду, что эвакуация людей из восточной части Алеппо возобновилась после перерыва. Сообщалось, в частности, что 75 автобусов вывезли в западный пригород Алеппо 5 тысяч человек, затем эвакуацию приостановили.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>