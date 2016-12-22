ГА ООН создаст структуру для расследования преступлений в Сирии

ООН, 22 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований. Круг вопросов, которыми займется новая структура, определит генеральный секретарь ООН в течение 20 дней.

Соответствующая резолюция была принята Генассамблеей в среду вечером.

За документ проголосовали 105 стран, против — 15, еще 52 государства воздержались. Новой структуре предписывается сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии.

Авторами проекта резолюции выступили более 30 государств, среди которых ряд членов ЕС, арабские страны, а также Канада, Турция, Украина.

Резолюция постановляет учредить под эгидой ООН "международный беспристрастный и независимый механизм по содействию проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию".

Новой структуре предписывается сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии "в сборе, обобщении, обеспечении сохранности и анализе доказательств нарушений норм международного гуманитарного права", а также в подготовке материалов для дальнейшего проведения уголовных разбирательств "национальными, региональными или международными судами или трибуналами, которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений по международному праву".

Согласно принятому документу, генеральный секретарь ООН в течение 20 дней должен разработать "при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека круг ведения международного беспристрастного и независимого механизма" и предпринять шаги для скорейшего создания и обеспечения функционирования этого механизма.

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