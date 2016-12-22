Госдеп: в правительстве США идут "здравые дебаты" по поводу Сирии

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. В правительстве США идут "здравые дебаты" по поводу ситуации в Сирии, которые не должны никого шокировать, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

На брифинге журналисты попросили его прокомментировать недавнее интервью госсекретаря США Джона Керри газете The Boston Globe, в котором он выразил сожаление в том, что "разногласия между (американскими) ведомствами сделали чрезвычайно трудным достижение" договоренности с РФ о совместный военных операциях в Сирии.

Кирби в ответ сказал, что не считает, будто эти разногласия "убили" договоренность с РФ. Он также отказался уточнять, кто именно в американской администрации выступал против нее. По его словам, госсекретарь не сказал в этом интервью ничего нового (по данному поводу).

Как отметил представитель госдепартамента, "каждое федеральное ведомство имеет свою позицию". "Я не понимаю, почему это должно кого-то шокировать", — сказал он. По его словам, в рамках администрации "идут здоровые дебаты по внешнеполитическим вопросам, и главнокомандующий (президент США — ред.) принимает решения".

"Так работает наша система. Госсекретарь просто отметил, что была здоровая межведомственная дискуссия. И мы находимся сейчас в той точке, в которой находимся", — добавил Кирби.

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