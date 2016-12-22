В Госдепе заявили, что не знают о поставках гумпомощи в Алеппо

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Госдепартамент США не располагает данными о поставках гуманитарной помощи в Алеппо, заявил в среду официальный представитель ведомства Джон Кирби.

"Я не видел сообщений о том, что туда поступала гуманитарная помощь", — сказал он на брифинге.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил премьер-министра Сербии Александра Вучича за поддержку гуманитарной операции в сирийском Алеппо, а также за направление в Сирию партии гуманитарного груза.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

Российский Институт востоковедения РАН, используя данные Сирийского центрального статистического бюро, провел собственное исследование, согласно которому общая цифра погибших сирийцев составляет 105 тысяч человек. Так, согласно исследованию, потери правительственной армии Сирии и ополченцев составляют 45 тысяч человек, боевиков террористических организаций из числа местных жителей — 24 тысячи человек, гражданского населения — 36 тысяч человек. При этом большая часть гражданских погибла от рук джихадистов и так называемой умеренной оппозиции. Около 18 тысяч погибших в Сирии были иностранными наемниками террористических группировок (граждане более 80 стран мира).

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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