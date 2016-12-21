Минобороны призвало учесть меморандум о полетах в САР в работе с Трампом

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и США провели видеоконференцию по выполнению меморандума о безопасности полетов при операциях в воздушном пространстве Сирии, стороны согласились, что опыт по выполнению меморандума должен быть учтен в работе с новой администрацией США, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Двадцать первого декабря состоялась очередная видеоконференция экспертов оборонных ведомств России и США по вопросам выполнения меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии от 20 октября 2015 года. Стороны обменялись мнениями о произошедших с момента последней видеоконференции событий, относящихся к реализации меморандума", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили эффективность данного инструмента обеспечения безопасности, констатировали отсутствие инцидентов в сирийском воздушном пространстве.

"Эксперты России и США согласились, что накопленный опыт должен быть учтен в дальнейшей работе с новой администрацией США, а также в переходный период. Обсужден перечень возможных дополнений к меморандуму", — добавляет российское оборонное ведомство.

Отмечается также, что контакты по реализации положений меморандума будут продолжены. Сроки очередной видеоконференции будут согласованы дополнительно.

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