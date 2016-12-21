В МККК заявили, что из восточного Алеппо эвакуировали всех раненых

ЖЕНЕВА, 21 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Все больные и раненые были эвакуированы из восточного Алеппо, сообщили в среду в Международном комитете Красного Креста (МККК).Twitter.
Последняя больница в восточном #Алеппо опустела. Вместе с Сирийским Красным Полумесяцем мы эвакуировали всех пациентов. @SARC_Aleppo #Сирия pic.twitter.com/2Lskxe7DQI— МККК (@MKKK) 21 декабря 2016 г.
Ранее пресс-секретарь МККК Криста Армстронг сообщила РИА Новости, что 15 декабря, когда началась операция по эвакуации из Алеппо, из восточных районов города было вывезено 25 тысяч человек.
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