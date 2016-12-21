Эрдоган пообещал, что сирийский Эль-Баб вскоре будет освобожден от ИГ

АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) доживает в сирийском Эль-Бабе последние дни и вскоре будут выбита из города, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"ИГ доживает последние дни в Эль-Бабе. Террористы пытаются любыми средствами удержаться в городе: используют смертников, самодельные взрывные устройства. К сожалению, не обошлось без погибших и раненых с турецкой стороны. Однако трасса между Эль-Бабом и Алеппо уже взята под контроль. Надеюсь, что Эль-Баб вскоре будет окончательно освобожден, и его жители возвратятся в свои дома", — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>