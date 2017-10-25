Дуэт "Потап и Настя" заявил об уходе со сцены

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Украинские музыканты Потап и Настя Каменских заявили о решении взять паузу в деятельности дуэта "Потап и Настя", соответствующее видео появилось на канале группы в YouTube.

"Привет! Это мы, Леша и Каменских. Ребята, у нас для вас есть очень интересная новость — мы решили наш дуэт поставить на паузу ", — сказала Каменских в обращении.

В свою очередь, Алексей Потапенко (Потап) рассказал, что за 11 лет совместной деятельности они выпустили пять альбомов. Он отметил, что они с Настей оставили очень большое наследство. Также Потап сообщил, что они вместе с Настей "приготовили кое-что интересное", при этом подробности он не раскрыл.

"Сколько продлится пауза, мы не знаем", — добавила Каменских.