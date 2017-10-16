Певица Бьорк рассказала о домогательствах датского режиссера

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Исландская певица и актриса, обладательница множества музыкальных и кино-премий Бьорк (Björk) призналась в том, что в начале актерской карьеры подверглась домогательствам со стороны датского режиссера.

Волна признаний женщин со всего мира, столкнувшихся с сексуальными домогательствами со стороны начальства, была запущена в соцсетях на фоне скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

"Меня вдохновили истории женщин со всего мира в сети, и я расскажу о своем опыте с датским режиссером… Когда я начала актерскую карьеру, мне стало ясно, что мое унижение и роль объекта сексуального домогательства были не подлежащей изменению нормой для начальства и сотрудников, которые позволяли и поощряли это. Я узнала, что повсеместно режиссер может в любое время трогать и домогаться своих актрис, и киноиндустрия это разрешает ", — написала Бьорк на своей странице в Facebook.

По словам певицы, когда она отвергла режиссера, он стал "нападать и наказывать", а также создал для нее непростую обстановку в команде. Бьорк добавила, что, поскольку не строила больших планов в актерской карьере, а также благодаря своему внутреннему стержню, она решила уйти из киноиндустрии и со временем смогла восстановиться после пережитого.

"Давайте надеяться, что это заявление поддержит актрис и актеров по всему миру. Давайте это остановим. Волна изменений нарождается в мире", — заключила Бьорк.

Скандал вокруг сексуальных домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна вдохновил многих женщин по всему миру рассказать об унижениях и насилии со стороны начальства. Например, во франкоязычном секторе сети Twitter под хештегом #BalanceTonPorc ("Расскажи о свинье") тысячи женщин делятся историями о домогательствах со стороны руководства, старших коллег и даже профессоров. "И ты тоже расскажи о сексуальном насилии, которое испытала на работе", — написала пользователь Сандра Мюллер (Sandra Muller), запустившая тег в пятницу. По подсчетам радиостанции France Info, к вечеру воскресенья в общей сложности было опубликовано почти 62 тысячи сообщений под этим хештегом.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера. Американская киноакадемия решила исключить из своих рядов Вайнштейна, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен лишить продюсера ордена Почетного легиона.