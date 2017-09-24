В Шотландии обнаружили картину Рубенса, считавшуюся утерянной 400 лет

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшаяся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружена в музее в Шотландии, сообщает газета Scotsman.

По данным издания, картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.

Ранее считалось, что картина являлась лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса, написанного Рубенсом в 17 веке. Проведенное Гросвенором исследование показало, что фирменные приемы Рубенса были скрыты под слоями грязи и нанесенной позднее краской.

"Мы рады предоставить возможность как можно большему числу людей увидеть шедевр Рубенса", — цитирует издание представителя фонда музеев Глазго Дэвида Макдональда.

Сообщается, что подлинность картины также подтвердили эксперты музея "Дом Рубенса" в Бельгии. Стоимость картины, по оценкам музея, может составлять десятки миллионов фунтов.

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