Ученые обнаружили крупный ударный кратер под ледяным покровом Гренландии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Группа ученых обнаружила ударный кратер диаметром около 31 километра на глубине около одного километра под ледником Гайавата на северо-западе Гренландии, сообщается в исследовательской статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В ходе исследования под руководством ученых из Университета Копенгагена использовались данные, собранные NASA в период с 1997 по 2016, а также данные, полученные с помощью радиолокационного исследования местности.

По мнению ученых, к образованию кратера привело падению железного астероида размером около одного километра. Такой вывод ученым позволил сделать геохимический анализ отложений, полученных с краев ледника. Как выяснилось, они содержали большое количество минералов, характерных для метеоритных кратеров.

Точный возраст кратера пока определить невозможно, но исследователи считают, что он появился не раньше так называемой плейстоценовой эпохи, которая началась 2,5 миллиона лет назад и закончилась около 12 тысяч лет назад. Как отметили ученые, "этот кратер предположительно является одной из 25 наиболее крупных ударных структур на Земле". Кроме того, он лучше других структур подобных размеров сохранил свои первоначальные очертания.