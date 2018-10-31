Самарские ученые запатентовали установку для получения воды из воздуха

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САМАРА, 31 окт — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета получили патент на установку, позволяющую получать воду из воздуха в засушливых и пустынных районах, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"Инженеры Самарского университета получили патент федеральной службы интеллектуальной собственности на установку, позволяющую получать воду и электроэнергию с помощью энергии ветра… Разработчики установки — сотрудники кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета — отмечают, что она незаменима в пустынных и засушливых районах", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работа автономной энергонезависимой установки "Вихревой родник" основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая дистиллированная вода. Принципиальным отличием установки, разработанной инженерами Самарского университета, является использование вихревых эффектов для получения воды и электроэнергии.

Установка выполнена из пластмассы, ее высота составляет шесть-десять метров, диаметр — один-два метра. В течение суток "Вихревой родник" может производить около 0,8 кубометра чистой холодной воды.

"Очень важно, что вода, добываемая из атмосферы, по стоимости получается самой недорогой в сравнении с другими способами. Наша установка не требует средств на эксплуатацию. Необходимы лишь разовые минимальные вложения на ее сборку и монтаж", — цитирует пресс-служба одного из разработчиков установки, профессора кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета Владимира Бирюка.

Он добавил, что функционирование установки благодаря естественным ресурсам — ветру и солнечной энергии — делает "Вихревой родник" полностью экологичным и работающим бесперебойно.