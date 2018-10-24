«Сибирские ученые случайно вывели мышей, которые не страдают аллергией»

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН с помощью технологии геномного редактирования в ходе одного из экспериментов случайно вывели мышей, которые не страдают аллергией; это может помочь найти лекарство от аллергии, сообщает в среду издание СО РАН "Наука в Сибири".

Изначально ученые, пытаясь изучить природу возникновения раковой опухоли, меняли ДНК в кусочке генома мыши, который часто трансформируется при онкологии. Однако незапланированная модификация привела к тому, что у мыши исчезли тучные клетки — клетки иммунной системы, участвующие в ответе организма на аллерген.

"Конкретно такие животные ценны тем, что дают возможность приоткрыть какие-то новые, неизвестные еще механизмы развития аллергии. Этих мышей можно тиражировать, модификация в геноме зафиксировалась и передается следующим поколениям. В более отдаленной перспективе это может помочь найти лекарство от аллергии", — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории генетики развития ИЦиГ СО РАН Наримана Баттулина.

Исследователи предполагают, что у такой генной трансформации есть и побочные эффекты — ведь в организме нет клеток, которые можно "безнаказанно" уничтожить. Пока никаких негативных изменений у мышей не наблюдается, однако для лучшего понимания этого нужны дальнейшие эксперименты.

Лаборатория Баттулина планирует заниматься изучением мышей без аллергии следующие три года на полученный в сентябре грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в размере 5 миллионов рублей.

Ученые моделируют различные генные мутации на животных, чтобы понять их происхождение и по возможности найти лекарства от различных болезней человека, которые часто провоцируются подобными мутациями.