«Сибирские ученые случайно вывели мышей, которые не страдают аллергией»

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН с помощью технологии геномного редактирования в ходе одного из экспериментов случайно вывели мышей, которые не страдают аллергией; это может помочь найти лекарство от аллергии, сообщает в среду издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Конкретно такие животные ценны тем, что дают возможность приоткрыть какие-то новые, неизвестные еще механизмы развития аллергии. Этих мышей можно тиражировать, модификация в геноме зафиксировалась и передается следующим поколениям. В более отдаленной перспективе это может помочь найти лекарство от аллергии", — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории генетики развития ИЦиГ СО РАН Наримана Баттулина.
Лаборатория Баттулина планирует заниматься изучением мышей без аллергии следующие три года на полученный в сентябре грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в размере 5 миллионов рублей.
Ученые моделируют различные генные мутации на животных, чтобы понять их происхождение и по возможности найти лекарства от различных болезней человека, которые часто провоцируются подобными мутациями.