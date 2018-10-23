В Москве представили систему распознавания лиц, различающую близнецов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Научно-исследовательский центр (НИЦ) "Охрана" Росгвардии представил на выставке "Интерполитех-2018" в Москве систему распознавания лиц "Папилон", способную меньше чем за 1 секунду различить близнецов, пояснил журналистам представитель центра.

Во вторник 23 октября на ВДНХ в Москве открылась XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государств "Интерполитех-2018".

"Это система контроля и управления доступом, к которой прикручен дополнительный модуль верификации человека. В данный момент мы рассматриваем вариант использования комплекса в местах скопления людей. Наша система позволит выделить в толпе человека, если он есть в соответствующей базе данных, и идентифицировать его, система даже распознает близнецов", — пояснил представитель НИЦ "Охрана" Росгвардии.

Он добавил, что на идентификацию личности человека уйдет меньше 1 секунды. "Папилон" распознает лица в видеопотоке, кодирует и идентифицирует их в режиме реального времени. В данный момент, по словам представитель центра, разработкой интересуется Росгвардия и другие силовые ведомства.

Ранее представитель госкорпорации "Ростех" сообщил журналистам, что новая внедренная система распознавания лиц помогла задержать в дни чемпионата мира по футболу более 180 правонарушителей, часть из которых находилась в федеральном розыске, а также отсеять фанатов, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.

По данным госкорпорации, алгоритм позволяет распознавать лица с точностью до 99%, а поиск конкретного человека среди 1 миллиарда лиц занимает менее полсекунды. В том числе алгоритм способен определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека.