В Москве создали уникальную нейросетевую систему для незрячих

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Уникальную аудиовизуальную нейросетевую систему для незрячих людей и тренажер для слабослышащих детей создали в Москве, сообщила РИА Новости заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

"Российская компания "Некс-Т", резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", презентовала новейшую аудиовизуальную нейросетевую систему для слепых и тренажер для слабослышащих детей на международной выставке средств реабилитации и ухода International Trade Fair for Rehabilitation and Care в Дюссельдорфе", — сказала Сергунина в четверг.

Заммэра подчеркнула, что вопросы поддержки высокотехнологичных предприятий в столице играют особую роль, в особенности в сфере медицины.

"Представленная в Дюссельдорфе аудиовизуальная система для незрячих преобразует визуальную информацию в звуковую. Высокотехнологичный прибор представляет собой очки с широкоугольной камерой и инфракрасным датчиком. С их помощью пользователь получает информацию обо всех окружающих его объектах. В дужках очков размещен микропроцессор, аккумулятор, костные и дополнительные наушники и набор управляющих кнопок. Очки связываются с вычислительным блоком – смартфоном пользователя через Bluetooth", — пояснила Сергунина.

Она рассказала, что очки могут распознавать неограниченное количество предметов и лиц людей, занесенных в облачное хранилище, фиксировать, в том числе и ночью, любые препятствия и объекты, дорожные знаки, определять и озвучивать текст, реагировать на экстренную ситуацию, например, изменение положения тела в пространстве, выступать в роли навигатора и работать в паре с иными устройствами. Прибор поспособствует социализации слепых людей, обеспечивая безбарьерную среду дома и в общественных местах.

"Вторая разработка компании – тренажер для слабослышащих детей, который научит правильно говорить. Прибор представляет собой стол с интерактивными экранами для педагога и нескольких учеников, оснащенный микрофонами и наушниками. Тренажер оборудован управляющим компьютером, цифровым психоакустическим процессором и обучающим программным обеспечением. На занятии составляется индивидуальная аудиограмма слышимых частот, а обучение проводится при помощи двухсот развивающих игр, направленных на формирование речи", — отметила заммэра.

Ожидается, что на тренажере смогут заниматься слабослышащие в разных странах – упражнения уже переведены на английский язык.