В Египте обнаружили две древние стелы из песчаника с рисунками и текстами

КАИР, 1 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Археологическая миссия, работающая в храмовом комплексе Ком-Омбо в провинции Асуан на юге Египта, объявила, что обнаружила две большие стелы из песчаника с нанесенными на них текстами и изображениями, одна из которых датируется XIX династией фараонов (1292-1186 годы до новой эры).
По словам археологов, на первой каменной стеле изображен отец величайшего фараона XIX династии Рамзеса Второго – Сети Первый (примерно 1296-1279 годы до новой эры), стоящий перед богом Гором. Под изображением размещены 26 строк иероглифического текста. На второй каменной плите рисунки оказались практически уничтожены, виден лишь иероглифический текст, в котором, вероятно, упоминается фараон Птолемей IV (примерно 222 – 203 годы до новой эры).