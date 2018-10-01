В Египте обнаружили две древние стелы из песчаника с рисунками и текстами

КАИР, 1 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Археологическая миссия, работающая в храмовом комплексе Ком-Омбо в провинции Асуан на юге Египта, объявила, что обнаружила две большие стелы из песчаника с нанесенными на них текстами и изображениями, одна из которых датируется XIX династией фараонов (1292-1186 годы до новой эры).

Как сообщил журналистам в Каире глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири, размеры первой и самой древней плиты составляют 2,3 метра в высоту, один метр в ширину и 30 сантиметров в толщину. Ее обнаружили расколотой на две части, но в отличном состоянии, все надписи и изображения четкие. Вторая плита высотой 3,25 метра, шириной 1,15 метра и 30 сантиметров толщиной была расколота на много частей и сохранилась хуже. "В настоящее время реставраторы восстанавливают эти находки", — сказал Вазири.

По словам археологов, на первой каменной стеле изображен отец величайшего фараона XIX династии Рамзеса Второго – Сети Первый (примерно 1296-1279 годы до новой эры), стоящий перед богом Гором. Под изображением размещены 26 строк иероглифического текста. На второй каменной плите рисунки оказались практически уничтожены, виден лишь иероглифический текст, в котором, вероятно, упоминается фараон Птолемей IV (примерно 222 – 203 годы до новой эры).