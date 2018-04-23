Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США на лунной станции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США будут доминировать при создании новой окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, а предложение перейти на американские технологические стандарты при изготовлении российского шлюзового модуля означает, что России и в дальнейшем придется по ним работать, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Соединенные Штаты и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway вынуждают Россию строить шлюзовой модуль для выходов экипажей в открытый космос по американским техническим стандартам. Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него должны быть американскими. Различаются химические компоненты, на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций, — вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан — на российском. Применяются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что NASA — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры.

"Если мы сейчас согласимся с США и согласимся сделать модуль под американские стандарты, то у нас будет мало шансов обосновать и в дальнейшем использовать российские стандарты, если степень участия России в международных окололунных проектах возрастет. Поэтому более правильно, на мой взгляд, сразу все делать через интерфейсы совместимости различных устройств, чтобы не перестраивать отработанное годами производство", — полагает эксперт.

Кроме того, по словам Ионина, даже если станция будет объявлена международной, все остальные страны, в том числе и Россия, смогут внести свой вклад, но будут играть второстепенную роль.

"Полагаю, что новая станция будет полностью в управлении Соединенных Штатов. Никаких двух центров управления полетами в Хьюстоне и подмосковном Королеве, как сейчас при работе МКС, уже не потребуется. Безусловно, какие-то подрядные работы у России будут заказаны: американцы очень прагматичные, и им важно, чтобы и другие страны внесли свой финансовый вклад. Но по сути Deep Space Gateway, даже если и будет объявлен международным, станет проектом США, все остальные страны будут играть второстепенную роль", — отметил эксперт.

"Президент Трамп проповедует в настоящее время политику национального эгоизма, и другим странам также рекомендует ориентироваться на свои национальные интересы. А странам-партнерам, в том числе и России, после МКС практически нечего будет предложить США в области космоса — у них сейчас уже есть все, что было раньше у нас, а также достаточно собственных финансовых ресурсов. Поэтому не думаю, что при реализации проекта будущей окололунной станции России, да и другим партнерам будет предложен такой же равноправный формат сотрудничества, как на МКС", — полагает Ионин.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion. Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической — с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.