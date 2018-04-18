Сибирские ученые создали сверхпрочные шурупы для операций на позвоночнике

НОВОСИБИРСК, 18 апр — РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) открыли новый способ получения высокопрочной оксидной керамики и разработали технологию производства первых в России керамических шурупов для позвоночника, сообщает в среду пресс-служба вуза.
В вузе пояснили, что специалисты смогли увеличить прочность шурупа благодаря добавлению в состав сложных соединений (оксид алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью). При вкручивании в кость во время операций новое изделие сохраняется в целостности, тогда как изделие из обычной керамики может крошиться.
В пресс-службе сообщили, что стоимость изделий из нового материала в несколько раз меньше западных аналогов. Разработки по получению керамики и производству шурупов нового поколения запатентованы. Пробная партия новых шурупов уже изготовлена на АО "НЭВЗ-Керамикс".
В вузе добавили, что область применения оксидной керамики не ограничивается медициной. Материал также может быть использован в металлургии, радиотехнике, энергетике, теплотехнике и как база для создания других новых материалов.