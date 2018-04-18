Сибирские ученые создали сверхпрочные шурупы для операций на позвоночнике

НОВОСИБИРСК, 18 апр — РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) открыли новый способ получения высокопрочной оксидной керамики и разработали технологию производства первых в России керамических шурупов для позвоночника, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"Сотрудникам опорного вуза Сибири удалось найти способ получения плотного керамического материала и разработать технологию производства шурупов для операций на позвоночнике. В отличие от металлических они не требуют замены, и пациенту не понадобится повторная операция", — говорится в сообщении.

В вузе пояснили, что специалисты смогли увеличить прочность шурупа благодаря добавлению в состав сложных соединений (оксид алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью). При вкручивании в кость во время операций новое изделие сохраняется в целостности, тогда как изделие из обычной керамики может крошиться.

"В отличие от используемых сейчас металлических шурупов керамика не вызывает аллергии и воспалений. Со временем металлические изделия медицинского назначения изнашиваются, поэтому их срок эксплуатации не превышает 10 лет. Разработка из оксидной керамики не требует замены, так что пациент будет избавлен от повторных хирургических вмешательств на позвоночнике", — отметили в НГТУ.

В пресс-службе сообщили, что стоимость изделий из нового материала в несколько раз меньше западных аналогов. Разработки по получению керамики и производству шурупов нового поколения запатентованы. Пробная партия новых шурупов уже изготовлена на АО "НЭВЗ-Керамикс".

В вузе добавили, что область применения оксидной керамики не ограничивается медициной. Материал также может быть использован в металлургии, радиотехнике, энергетике, теплотехнике и как база для создания других новых материалов.