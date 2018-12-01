Межгосударственные отношения России и Аргентины

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018

Дипломатические отношения между Россией и Аргентиной установлены 22 октября 1885 года (приостановлены после октября 1917 года, возобновлены в 1946 году). В декабре 1991 года аргентинское правительство признало Россию в качестве государства-продолжателя СССР.

Основой развития двусторонних связей является договорно-правовая база российско-аргентинского сотрудничества, главный политический документ которой — Соглашение об основах отношений — был подписан в 1998 году.

Российско-аргентинские отношения характеризуются позитивной динамикой политических контактов на высшем и высоком уровнях.

Президенты Аргентины посещали Россию в 1986 (Рауль Альфонсин), 1990 и 1998 (Карлос Менем), 2008, 2013 и 2015 годах (Кристина Фернандес де Киршнер), в 2018 году (Маурисио Макри).

Президенты России посещали Аргентину дважды — в 2010 (Дмитрий Медведев) и 2014 годах (Владимир Путин).

По итогам прошедших в 2015 году переговоров на высшем уровне были подписаны более 20 двусторонних документов, в том числе Совместное заявление президентов России и Аргентины об установлении российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства и План действий по его развитию.

21 октября 2015 года в режиме телемоста состоялась беседа Владимира Путина с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Телемост был приурочен к 130-летию установления российско-аргентинских дипломатических отношений.

5 сентября 2016 года на полях саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (Китай) состоялась первая встреча Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Маурисио Макри. 23 января 2018 года Маурисио Макри посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне состоялся обмен мнениями по вопросам развития партнерства двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также по актуальным темам международной повестки дня.

26 июля 2018 года Владимир Путин и Маурисио Макри провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). Главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в вопросах модернизации железнодорожной отрасли Аргентины.

Регулярный характер носят встречи глав внешнеполитических ведомств. В 1997, 2003, 2006 и 2013 годах состоялись визиты министров иностранных дел России в Буэнос-Айрес. В 1994, 2000, 2004, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017 годах — визиты министров иностранных дел Аргентины в Москву.

На основе Плана консультаций на 2016-2018 годов происходит обмен мнениями на уровне заместителей министра и руководителей профильных департаментов.

Развиваются межпарламентские связи. В июле 2015 года Россию посетил бывший вице-президент, председатель Сената Национального конгресса Аргентины Амадо Буду.

11-13 ноября 2015 года с ответным визитом в Буэнос-Айресе находилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Совете Федерации и Государственной думе действуют Группы дружбы с Аргентиной.

Поддерживаются регулярные контакты между министерствами и ведомствами двух стран.

Аргентина — один из ведущих торгово-экономических партнеров России в латиноамериканском регионе. По данным ФТС России, товарооборот между двумя странами в 2017 году составил 890,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 211,4 миллиона долларов и импорт — 679,4 миллиона долларов.

За январь-сентябрь 2018 года объем внешней торговли России и Аргентины составил 915,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 305,9 миллиона долларов и импорт — 609,7 миллиона долларов.

В структуре российского экспорта в Аргентину доминируют поставки минеральных продуктов, продукции химической промышленности; в структуре импорта — продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Эффективно действует механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (очередное заседание состоялось в феврале 2018 года). В настоящее время изучается возможность реализации ряда крупных совместных инвестиционных проектов в области гидроэнергетики, использования атомной энергии в мирных целях, исследования и мирного использования космоса, разведки и разработки полезных ископаемых (природный газ, литий), создания портово-логистической инфраструктуры. В сотрудничестве с Аргентиной заинтересованы ПАО "Силовые машины", ООО "Интер РАО-Экспорт", ПАО "Газпром", ЗАО "Трансмашхолдинг".

Активизировался диалог по линии советов предпринимателей, действующих в России и Аргентине. 7-8 ноября 2017 года состоялся визит в Аргентину бизнес-миссии по линии Совета предпринимателей Россия-Аргентина.

Важным направлением российско-аргентинских отношений является культурно-гуманитарное сотрудничество. В августе 2017 году в Буэнос-Айресе прошли выступления солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров, совершивших гастрольное турне по Аргентине.

С 2014 году в сети государственного цифрового телевидения Аргентины ведется круглосуточное вещание испаноязычной версии телеканала RT — Russia Today. Имеются планы по расширению информационного сотрудничества и взаимного медийного присутствия.

Аргентина стала "второй Родиной" для значительного числа переселенцев из России. На аргентинской земле живут десятки тысяч человек, ассоциирующих себя с русским языком и культурой. 25 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония открытия Площади Российской Федерации в Буэнос-Айресе в престижном районе Бельграно. 24 января 2018 года в Москве рядом с посольством Аргентины на Житной улице был открыт сквер Аргентинской Республики.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников