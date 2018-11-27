Случаи выявления хищений в структурах "Роскосмоса"

25 ноября 2018 года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в госкорпорации "Роскосмос" выявлены самые масштабные нарушения в сфере финансов. По его словам, в корпорации зафиксировали нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины. 27 ноября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении деятельности госкорпорации "Роскосмос" возбуждено 16 уголовных дел, еще 44 материала передали в следственные органы. Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года. Было выявлено более 1700 нарушений закона, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли более 200 должностных лиц "Роскосмоса" и ракетно-космической отрасли.

21 сентября 2018 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест владельца ООО "Инженерные системы" — подрядчика "Роскосмоса" — Сергея Сластихина по делу о хищении. По данным СМИ, в отношении Сластихина возбуждено несколько уголовных дел, связанных со стройками госкорпорации по космической деятельности. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает назначение наказания вплоть до 10 лет лишения свободы. В настоящее время Сластихин находится в международном розыске. По данным СМИ, он может находиться на территории США.

26 июля 2018 года Бабушкинский суд Москвы арестовал гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и санкционировал арест директора правового департамента НПО имени Лавочкина Екатерины Аверьяновой. Позже был арестован адвокат Игорь Третьяков. Всем им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле, юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Всем им грозит до 10 лет колонии. 3 августа Совет директоров НПО имени Лавочкина разорвал контракт с гендиректором Сергеем Лемешевским. В октябре срок ареста подозреваемых продлен до 19 декабря.

29 декабря 2016 года президент РФ подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Его ликвидация связана с многочисленными злоупотреблениями при строительстве космодрома "Восточный". Строительство первой очереди космодрома для ракет "Союз" в 2012-2017 годах велось на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств. По фактам хищений при строительстве космодрома "Восточный" были возбуждены десятки уголовных дел в разных регионах страны. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на "Восточном" получили реальные сроки заключения.

В июне 2016 года бывший начальник одного из подразделений проектного института Минобороны РФ Сергей Островский был осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима за хищение более 14,5 миллиона рублей, выделенных на строительство космодрома "Восточный".

21 февраля 2018 года Симоновский суд Москвы приговорил владельца компании "ВИП-Стройинжиниринг" и других юридических лиц, участвовавших в цепочке контрактов, Сергея Дегтярева к восьми годам колонии (в октябре Мосгорсуд снизил срок до пяти лет и двух месяцев); его дочь Евгения, экс-гендиректор Волго-Вятской строительной компании — к 4,5 годам (Мосгорсуд оставил три года и 10 месяцев); бывший менеджер компании Александр Базанков — к шести годам колонии (апелляция снизила срок до четырех лет и девяти месяцев), его коллега Марат Матуев — к 5,5 лет (Мосгорсуд снизил до четырех лет и 10 месяцев).

26 февраля 2018 года бывший глава "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Юрий Хризман, признанный виновным в злоупотреблениях и растрате в составе организованной группы был приговорен к 12 годам колонии общего режима (в июне приговор был смягчен до 11,5 лет). Бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин признан виновным по статье "злоупотребление должностными полномочиями" и получил семь лет колонии общего режима. Михаил Хризман, сын Юрия Хризмана, за участие в растрате приговорен к 5,5 годам лишения свободы (в июне 2018 года освобожден из-под стражи в связи с истечением срока давности). Еще один участник махинаций, экс-спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов получил шесть лет лишения свободы.

Неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении подрядчиков и субподрядчиков "Спецстроя". Глава одной из подрядных фирм Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиарда рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства.

Другой коммерсант, Анатолий Рязанов, тоже получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 миллиарда рублей на поставках металлоконструкций.

В ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело о махинациях в самарском ракетно-космическом центре. Его фигурантами стали главный инженер самарского РКЦ "Прогресс" Сергей Тюлевин и начальник управления финансов центра Светлана Кирилина, являющаяся дочерью гендиректора РКЦ. По данным регионального следственного управления Следственного комитета России, благодаря обвиняемым в РКЦ совершались махинации при закупке чешского станочного центра и итальянского токарно-фрезерного станка, необходимых для модернизации производства ракет-носителей "Союз-2". Преступления, по материалам дела, были совершены при реализации заключенных в 2010-2015 годах контрактов на проведение работ по реконструкции корпуса и производственной базы РКЦ.

Изначально нанесенный российскому бюджету ущерб был оценен следствием в сумму более чем 300 миллионов рублей, но впоследствии эта цифра возросла примерно до 532 миллионов рублей. В октябре 2018 года уголовное дело было направлено в суд.

В мае 2015 года, по итогам проверки в Центре Хруничева, были вскрыты махинации на 9 миллиардов рублей, возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. 17 мая 2015 года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замглавы центра Хруничева Александра Островерха, обвиняемого в растрате. По данным СМИ, в общей сложности на счета юридической компании "Экоправо" Центром Хруничева было перечислено более 285 миллионов рублей — обналиченные средства делились с Островерхом и бывшим главой центра Владимиром Нестеровым, которому было также предъявлено обвинение.

26 сентября 2016 года Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Алекcандра Островерха к пяти годам лишения свободы условно.

24 ноября 2016 года в Центре Хруничева было возбуждено новое уголовное дело о хищении. По мнению следствия, в 2007-2014 годах Нестеров, Островерх и Якушин растратили свыше 368 миллионов рублей, потратив их на услуги аудиторской компании. 5 декабря 2016 года на имущество обвиняемых о махинациях в Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева был наложен арест. 14 августа 2017 года Дорогомиловский суд вернул в прокуратуру дело о растрате более 368 миллионов рублей, однако 15 августа прокуратура опротестовала возврат дела из суда.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников