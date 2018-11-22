Биография Игоря Коробова

Начальник главного управления российского Генерального штаба (ГРУ) Игорь Валентинович Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме.

С 1973 года проходил службу в Вооруженных Силах.

В 1977 году с отличием окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО.

Продолжил образование в Военной академии Советской Армии (ныне — Военная академия министерства обороны РФ), позднее окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1985 году поступил на службу в военную разведку, находился на различных должностях в главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России.

В январе 2016 года был назначен начальником главного управления Генерального штаба – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Генерал-полковник, Герой России (2016). Игорь Коробов был женат, у него остались две дочери.

21 ноября 2018 года скончался на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.