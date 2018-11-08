Участники Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности во время заседания в Москве. 29 октября 2018

Участники Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности во время заседания в Москве. 29 октября 2018

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ — Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия.

Договор вступил в силу для всех девяти стран в апреле 1994 года сроком на пять лет. В апреле 1999 года Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).

14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

7 октября 2002 года был принят Устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности Организации, является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем Совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если Совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии Совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.

В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, Генеральный секретарь Организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже одного раза в год.

Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности. Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год.

В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на Постоянный Совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов.

Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются Секретариат и Объединенный штаб Организации.

Высшим административным должностным лицом Организации является генеральный секретарь.

Со 2 ноября 2018 года исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на Валерия Семерикова.

Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) является органом межпарламентского сотрудничества Организации. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.

Осуществляется военное сотрудничество в формате ОДКБ. В 2001 году были сформированы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона (КСБР ЦАР).

В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ.

В 2007 году было принято решение о создании миротворческих сил ОДКБ, в 2014 году — Коллективных авиационных сил ОДКБ. Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств-членов ОДКБ.

С 2006 года работает Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. В сентябре 2018 года в Алма-Ате (Казахстан) состоялось очередное ХVI заседание комиссии.

В 2005 году был создан Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ (КСОПН).

В июне 2018 года в Чолпон-Ате (Киргизия) состоялось XX заседание совета.

С 2003 года на территории государств-членов ОДКБ проводится международная комплексная антинаркотическая операция "Канал" (с 2008 года преобразована в постоянно действующую).

В сфере противодействия незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран под эгидой Организации функционирует Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ). Его очередное заседание прошло в апреле 2018 года в Алма-Ате (Казахстан).

В целях борьбы с преступлениями в информационной среде осуществляется операция "ПРОКСИ" (с 23 декабря 2014 года — на постоянной основе).

В области внешнеполитической координации традиционный характер приобрели рабочие встречи на уровне министров иностранных дел государств-членов ОДКБ на "полях" крупных международных форумов для выработки согласованных позиций.

Договорно-правовая база ОДКБ помимо уставных документов насчитывает более 80 различных соглашений и протоколов. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями.

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