Демократическая партия США (Democratic Party) — одна из двух (наряду с Республиканской партией) крупнейших американских политических партий.

Демократы ведут свою историю от Демократической республиканской партии, созданной в 1791 году Томасом Джефферсоном, Джеймсом Мэдисоном, Аароном Барром и Джорджем Клинтоном.

В 1828 году, после раскола с национал-республиканцами (вскоре получившими название вигов), была создана новая Демократическая партия под руководством Эндрю Джексона и Джона Колдвелла Кэлхуна. Демократическая партия объединяла плантаторов-рабовладельцев Юга и связанную с ними часть предпринимательских кругов Севера, а также значительные группы фермеров и мелкой буржуазии. Она выступала за приоритет прав штатов перед федеральным законодательством, за ограничение прерогатив центрального правительства.

С 1828 года Демократическая партия в течение 24 лет (до 1861 года) была правящей: в 1829-1841 годах — президенты Эндрю Джексон и Мартин Ван Бурен, в 1845-1849 годах — Джеймс Полк, в 1853-1861 годах — Франклин Пирс и Джеймс Бьюкенен.

В 1860 году в условиях обострения противоречий между Севером и Югом (в частности, по вопросу о рабстве) произошел раскол Демократической партии. Демократы Юга требовали распространить рабство на западные территории, демократы северных штатов во главе со Стивеном Дугласом выступали за то, чтобы каждый новый штат самостоятельно решал вопрос о допущении рабовладения на своей территории. Раскол в партии способствовал упрочению позиций республиканцев и победе на выборах 1860 года Авраама Линкольна.

В 1860-1861 годах наиболее реакционная группировка демократов Юга — диксикраты — стала главным организатором сецессии (выхода из состава государства) и создания Конфедеративных Штатов Америки.

После Гражданской войны демократы доминировали на Юге, однако у власти закрепились республиканцы, а Демократическая партия стала играть роль основной оппозиционной силы США. Она ориентировалась на землевладельцев, выступала против введения золотого стандарта и протекционистских тарифов.

В 1884 году кандидату от демократов Гроверу Кливленду удалось победить на президентских выборах. Кливленд занимал пост президента США в 1885-1889 и 1893-1897 годах. Он выступал за свободную торговлю, реформу государственной службы и против политики экспансионизма в Карибском море.

Благодаря этой программе демократы смогли привлечь группу республиканцев, которые покинули свою партию и поддержали Кливленда.

Следующие 16 лет демократы были в политическом меньшинстве, но в 1912 году президентом стал их кандидат Вудро Вильсон (1913-1921). Он снизил налоги, запретил детский труд, провозгласил восьмичасовой рабочий день для железнодорожников, а также принял закон о Федеральной резервной системе и создал Федеральную торговую комиссию для борьбы с монополиями. После его переизбрания в 1917 году США вступили в Первую мировую войну. Вильсон инициировал программу послевоенного урегулирования "Четырнадцать пунктов", был одним из инициаторов создания Лиги Наций.

1920-е годы были неудачным периодом для демократов, партию разрывали противоречия, касающиеся этнокультурных проблем, иммиграционных ограничений и признания Ку-Клукс-Клана.

Партия возродилась в период Великой депрессии, завоевав большинство в конгрессе и президентский пост: ее кандидат Франклин Делано Рузвельт (1933-1945) остается единственным президентом США, избиравшимся на четыре срока. Его "Новый курс" был направлен на восстановление бизнеса и сельского хозяйства, облегчение положения безработных и разорившихся. С этой целью были введены более высокие налоги для богатых, новые средства управления банками и предприятиями коммунального обслуживания, увеличены социальные выплаты и созданы рабочие места. Рузвельт стремился не допустить участия США во Второй мировой войне, однако был вынужден вступить в войну в ответ на атаку японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Уделял большое внимание созданию Организации Объединенных Наций.

В 1945 году президентом США стал демократ Гарри Трумэн (1945-1953). Он много внимания уделял внешней политике и послевоенному устройству мира. Для экономической помощи странам, пострадавшим от войны был принят план Маршалла, а доктрина Трумэна предполагала политику "сдерживания коммунизма". Во время его правления началась конфронтация с Советским Союзом, на первый срок пребывания Трумэна на посту президента пришлось решение о создании НАТО (1947).

В 1954 году демократы восстановили управление обеими палатами конгресса после его потери во время победы республиканца Дуайта Эйзенхауэра на выборах 1952 года.

На президентских выборах 1960 года от Демократической партии победил Джон Кеннеди, инициировавший широкое законодательство в области гражданских прав и сокращение налогов. Во внешнеполитической области провалом стала попытка вторжения США в апреле 1961 года на территорию коммунистической Кубы с использованием кубинских эмигрантов. В октябре 1962 года Куба стала ареной более успешных действий Кеннеди, связанных с разрешением т.н. Карибского кризиса.

Во время президентства демократа Линдона Джонсона (1963-1969) были приняты Закон о гражданских правах (1964) и Закон об избирательных правах (1965), которые запретили дискриминацию афроамериканцев и женщин и запретили расовую сегрегацию.

В 1976 году, после Уотергейтского скандала, американцы избрали на пост президента демократа Джеймса (Джимми) Картера (1977-1981). Имидж Картера как кандидата "нового Юга" был закреплен поддержкой со стороны известных афроамериканских лидеров. Для всего периода администрации Картера были характерны сложные, порой враждебные отношения с конгрессом. К числу успехов в области внешней политики относится одобрение сенатом предложения о передаче к 2000 году Панамского канала Панаме, заключение мирного договора между Израилем и Египтом, официальное дипломатическое признание коммунистического Китая.

В 1981 году с избранием республиканца Рональда Рейгана демократы потеряли контроль над сенатом и оказались вновь разделенными на либеральных, поддерживавших Эдварда Кеннеди, и умеренных, выступавших за Джеймса Картера. Демократы восстановили контроль над сенатом в 1986 году, но в основном действовали только в ответ на республиканские инициативы.

В 1992 году президентом стал кандидат от Демократической партии Уильям (Билл) Клинтон (1993-2001). Решающую роль в переизбрании Клинтона на второй срок сыграл его основной успех во внутренней политике — стабильный экономический рост при сравнительно высоком уровне занятости. В 1999 году США приняли участие в массированных бомбардировках Югославии силами НАТО. Репутацию Демократической партии подорвал скандал, связанный с сексуальными отношениями Клинтона с его подчиненной Моникой Левински.

На выборах 2008 года кандидат Демократической партии Барак Обама был избран президентом США (переизбран в 2012 году). На выборах в палату представителей и в сенат демократы упрочили большинство.

4 ноября 2014 года на выборах в конгресс демократы впервые c 2008 года потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Причиной поражения Демократической партии, по мнению ряда американских политиков, стал политический курс действующего президента США Барака Обамы. Главным объектом критики служит внешняя политика Обамы. Проблемами стали провалы демократической администрации в Ливии, Сирии, на Украине, во взаимоотношениях с Россией.

В ноябре 2016 года на выборах президента США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу. Демократам также не удалось получить большинство мест в конгрессе США.

Традиционно основная опора партии — штат Нью-Йорк и южные штаты, а также профсоюзное движение, группы национальных, религиозных и прочих меньшинств, либеральная интеллигенция.

Демократическая партия не имеет постоянного членства, принадлежность к ней определяется голосованием за ее кандидатов на выборах и материальной помощью партии.

Символом партии является осел.

Деятельность Демократической партии координирует Национальный комитет, который занимается выдвижением кандидатов на пост президента и разрабатывает стратегию их поддержки, популяризирует Демократическую партию, привлекает денежные средства, нанимает штат в местные и национальный офисы. В Национальный комитет входят председатели и заместители председателей комитетов Демократической партии в каждом из штатов и более 200 избираемых участников.

Председатель Национального комитета — Том Перес (Tom Perez).

Штаб-квартира Национального комитета находится в Вашингтоне.

Один раз в четыре года созывается национальный конвент (съезд партии), который избирает кандидатов на посты президента и вице-президента, а также принимает партийную программу.

Подготовку к выборам в конгресс осуществляют партийные предвыборные комитеты в сенате и палате представителей: Комитет по избирательным кампаниям по выборам демократов в сенат (Democratic Senatorial Campaign Committee) и Комитет по избирательным кампаниям по выборам демократов в палату представителей (Democratic Congressional Campaign Committee)

Три ключевых аспекта работы комитетов: привлечение средств, набор кандидатов и выработка платформы, привлекательной для избирателей.

Кроме того, Демократической партией образованы такие национальные органы, как Комитет Демократической партии по законодательным выборам, Ассоциация губернаторов-демократов, Комитет молодых демократов, Комитет демократов колледжей и др.

В рамках Демократической партии существует несколько идеологических направлений (аналогов партийных фракций) — консервативные демократы, либеральные демократы, независимые (libertarian) демократы, новые демократы, прогрессивные демократы, центристы и т.д.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников