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Внешэкономбанк (ВЭБ)

(обновлено: 16:47 30.10.2018)
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© РИА Новости Ксения СидороваКомплекс административных зданий Проспект академика Сахарова, 7-9, ВнешэкономбанкКомплекс административных зданий Проспект академика Сахарова, 7-9, Внешэкономбанк
© РИА Новости Ксения Сидорова

Внешэкономбанк (ВЭБ) — национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.

Капитал банка составляет 396 миллиардов рублей, активы банка — 3376 миллиарда рублей, кредитный портфель — 1784 миллиарда рублей.

Деятельность ВЭБа регулируется федеральным законом "О банке развития" от 17 мая 2007 года.

Свою историю Внешэкономбанк ведет с 1922 года с учреждения Российского коммерческого банка (Роскомбанк). Целью его создания являлось привлечение в Советский Союз иностранного капитала и общее содействие внешней торговле. В 1924 году Роскомбанк был преобразован в Банк для внешней торговли СССР (Внешторгбанк СССР), а в 1988 году — в Банк внешнеэкономической деятельности СССР, под этим названием и существовал вплоть до 2007 года.

В 2007 году в результате реорганизации Внешэкономбанка СССР была создана государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Внешэкономбанк осуществляет функции агента правительства РФ в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также соглашением от 25 декабря 2009 года между Минфином России и Внешэкономбанком о выполнении функций агента правительства РФ.

На Внешэкономбанк возложены функции агента правительства России по вопросам:

— учета, использования, обслуживания и погашения государственных кредитов, предоставленных бывшим СССР и Российской Федерацией иностранным заемщикам;

— учета, обслуживания и погашения государственного внешнего долга бывшего СССР и РФ (включая внутренний валютный долг бывшего СССР);

— обеспечения возврата задолженности юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных образований по денежным обязательствам перед РФ;

— предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации.

ВЭБ не конкурирует с коммерческими кредитными организациями и участвует только в тех проектах, которые не могут получить финансирование частных инвесторов.

Среди реализованных проектов ВЭБ — создание семейства российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100; проект по разработке и организации серийного производства среднемагистрального самолета семейства МС-21 и передаче его в лизинг ПАО "Корпорация "Иркут"; создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО "Наука"; создание космического аппарата "Экспресс-АМ7"; реконструкция Нижнетуринской ГРЭС; производство синтетического сапфира для оптоэлектроники; разработка и экспорт на международный рынок инновационных российских суперкомпьютерных технологий и услуг и др.

Группа Внешэкономбанка объединяет дочерние общества ВЭБа, деятельность которых направлена на реализацию положений закона "О Банке развития".

В группу ВЭБ входят АО "ИнфраВЭБ", ВЭБ Капитал, ВЭБ-лизинг, ВЭБ Иновации, Росэксимбанк, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Российский экспортный центр, Экспортное страховое агентство, Банк "ГЛОБЭКС", Связь-Банк, Банк БелВЭБ, Проминсвестбанк, Ассоциация экспортно-импортных банков стран Северо-Восточной Азии.

В состав наблюдательного совета Внешэкономбанка входят ключевые министры Российской Федерации, его возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Председатель ВЭБ — Игорь Шувалов.

ВЭБ освобожден от уплаты налога на прибыль.

В июне 2018 года было принято решение о новой финансовой модели Внешэкономбанка, которая расширяет деятельность ВЭБ помимо кредитования.

В связи с тем, что Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов 30 октября 2018 года Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила переименование Внешэкономбанка на "Государственную корпорацию "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ". При этом изменение названия не является реорганизацией, не изменяет и не прекращает прав и обязанностей госкорпорации, включая РФ и иностранных кредиторов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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