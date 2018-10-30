Комиссия правительства одобрила переименование Внешэкономбанка

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила переименование Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ", сообщает пресс-служба кабмина во вторник.

"Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о создании механизма координации деятельности институтов развития. В связи с тем, что Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить наименование госкорпорации на "Государственная корпорация "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ", — говорится в сообщении.

При этом изменение названия не является реорганизацией, не изменяет и не прекращает прав и обязанностей госкорпорации, включая РФ и иностранных кредиторов, подчеркивается в сообщении.