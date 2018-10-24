Межгосударственные отношения России и Италии

Дипломатические отношения между СССР и Италией были установлены 7-11 февраля 1924 года. Несмотря на заключенный в 1933 году Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией, 22 июня 1941 года Рим вступил в войну на стороне гитлеровской Германии, и дипломатические отношения были разорваны. В 1944 году, после падения режима Бенито Муссолини, они были полностью восстановлены. В 1991 году Италия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР.

Основные принципы двусторонних отношений отражены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской Республикой от 14 октября 1994 года, а также в "Плане действий в отношениях между Российской Федерацией и Итальянской Республикой" от 10 февраля 1998 года.

Сформирована солидная база межправительственных и межведомственных соглашений в конкретных сферах двустороннего сотрудничества.

Италия является одним из важнейших партнеров Российской Федерации в Европе, с которым налажено и развивается интенсивное сотрудничество, ведется насыщенный политический диалог, в том числе в рамках международных организаций и механизмов.

В 2002-2013 годах Россия и Италия в рамках встреч на высшем уровне неоднократно проводили расширенные межгосударственные консультации под председательством президента Российской Федерации и председателя Совета министров Италии с участием ключевых министров двух стран. В этот период состоялось восемь встреч в таком формате, последняя — 26 ноября 2013 года в Триесте в рамках рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Италию (25-26 ноября 2013 года, 25 ноября 2013 года в Риме состоялась также его встреча с президентом Итальянской Республики).

В 2013 году президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Энрико Летта также встречались 17 июня и 5 сентября соответственно "на полях" саммита "Группы восьми" в Лох-Эрне (Северная Ирландия) и саммита "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге.

7 февраля 2014 года глава итальянского правительства Энрико Летта присутствовал на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

17 октября и 15 ноября 2014 года президент РФ Владимир Путин встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци соответственно "на полях" 10-го саммита форума "Европа-Азия" в Милане и саммита "двадцатки" в Брисбене (Австралия). 16 октября 2014 года в Милане состоялась также встреча Владимира Путина с президентом Итальянской Республики Джорджо Наполитано.

5 марта 2015 года в Москве состоялись встречи президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с председателем Совета министров Италии Маттео Ренци в рамках его рабочего визита в Россию 4-5 марта 2015 года.

Владимир Путин и Маттео Ренци обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной повестки дня.

10 июня 2015 года президент России Владимир Путин посетил Италию. Владимир Путин и премьер-министр Италии Маттео Ренци приняли участие в церемонии открытия Национального дня Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2015". В Милане состоялись переговоры Владимира Путина с Маттео Ренци. Владимир Путин также встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.

В последующем Владимир Путин и Маттео Ренци встречались 16 ноября 2015 года на полях саммита "Группы двадцати" в Анталье (Турция) и 17 июня 2016 года "на полях" Петербургского международного экономического форума.

11 апреля 2017 года Владимир Путин встретился с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, который прибыл в Россию с официальным визитом. Обсуждались ключевые вопросы российско-итальянских отношений, актуальные темы международной повестки дня.

17 мая в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с председателем совета министров Италии Паоло Джентилони, который посетил Россию с рабочим визитом. Обсуждались ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, а также актуальные международные темы. По итогам переговоров был подписан пакет документов о сотрудничестве.

7 июля Владимир Путин и Паоло Джентилони провели краткую беседу на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия).

23 ноября Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей бывшего председателя Совета министров Италии Романо Проди, который находился в России с частным визитом.

Активные консультации по широкому кругу двусторонних и международных вопросов ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран. В рамках рабочего визита Сергея Лаврова в Рим 1 декабря 2017 года состоялись его переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано и встреча с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони. 1 февраля 2018 года Сергей Лавров провел в Москве беседу с Анджелино Альфано, который находился в России в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Поддерживаются контакты по линии министерств и ведомств двух стран.

С 2000 года действует Большая российско-итальянская межпарламентская комиссия. Очередное 15-е заседание комиссии прошло 6 октября 2017 года в Риме.

Италия — один из крупнейших торгово-экономических партнеров России в Европе. По итогам 2017 года Италия заняла шестое место среди торговых партнеров России.

По данным ФТС России, в 2013 году показатели двустороннего товарооборота достигли рекордного уровня в 53,8 миллиарда долларов, в 2014 году снизились на 10% до 48,4 миллиарда долларов, в 2015 году — на 36,2% до 30,6 миллиарда долларов, в 2016 году — на 35,4% до 19,8 миллиарда долларов. По итогам 2017 года объемы взаимной торговли выросли на 20,8% до 24,0 миллиарда долларов, в том числе экспорт — на 15,6% до 13,9 миллиарда долларов, импорт — на 28,8% до 10,1 миллиарда долларов.

По итогам января-августа 2018 года объем внешней торговли России и Италии составил 17,4 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта — 10,5 миллиарда долларов и импорта — 6,9 миллиарда долларов.

Более 80% российского экспорта приходится на минеральные продукты, также в числе экспортируемых товаров — металлы и изделия из них, драгоценные металлы и камни, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В структуре российского импорта — машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Основные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества рассматривает российско-итальянский совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Очередное 15-е заседание совета прошло в ноябре 2017 года.

Общий объем итальянских инвестиций в российскую экономику составляет около четырех миллиардов долларов, объем российских инвестиций в Италии — около 2,5 миллиардов долларов.

Италия является вторым после Германии среди западноевропейских стран покупателем российского газа, поставляемого по магистральным газопроводам на основе долгосрочных контрактов (24,7 миллиарда кубических метров в 2016 году, 23,8 миллиарда кубических метров в 2017 году).

2 июня 2017 года в Санкт-Петербурге ПАО "Газпром", итальянская компания "Эдисон" и греческая компания "ДЕПА" подписали Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по организации южного маршрута поставок российского газа в Европу из России через Турцию в Грецию и далее в Италию.

Всего на российском рынке работает около 500 итальянских компаний, представленных во всех основных секторах экономики.

В сфере электроэнергетики активно действует итальянский энергетический концерн "ЭНЕЛ", располагающий контрольным пакетом (56,4 %) акций компании ПАО "Энел Россия" (до сентября 2014 года — "ОГК-5"), в которую входят Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС.

ПАО "НК "Роснефть" взаимодействует с "ЭНИ" по вопросу освоения Центрально-Баренцевского и Федынского участков шельфа Баренцевого моря и Западно-Черноморского участка шельфа Черного моря.

Развивается промышленная кооперация. В числе значимых проектов — продвижение на мировом рынке регионального самолета "Сухой Суперджет-100" ("ОАК" и "Леонардо"), СП "ХелиВерт" по сборке гражданских вертолетов "Агуста Вестланд" (Госкорпорация "Ростех" и "Леонардо"), модернизация Кировского и Воронежского шинных заводов (Госкорпорация "Ростех" и "Пирелли"), проектирование и строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ПАО "СИБУР Холдинг" и "Мэр Текнимонт"), строительство заводов по производству удобрений в России, Казахстане и США ("МХК "Еврохим" и "Мэр Текнимонт"), производство на заводе в Челябинские магистральных и подпорных насосов и насосных агрегатов для нефтеперерабатывающей промышленности ("Транснефть" и "Термомекканика Помпе").

Все больше итальянских компаний берут курс на локализацию своих предприятий в России. В 2014 году открылись предприятие по производству металлургического оборудования компании "Даниели" в Нижегородской области, фармацевтический завод компании "Берлин-Хеми" (входит в группу "Менарини") в Калужской области, а также мясоперерабатывающее предприятие группы "Кремонини" в Оренбургской области. В 2015 году компания "Арнег" ввела в строй завод по производству холодильного оборудования промышленного назначения в Новосибирске, "Челлино Групп" — завод по производству комплектующих для автомобилей и крупной сельскохозяйственной техники в Калужской области, "Группо Мани" — завод "Изопан-РУС" по производству сэндвич-панелей в Волгоградской области. В 2017 году в Калужской области состоялось открытие завода "Ламинам Рус" по изготовлению сверхтонких широкоформатных керамических панелей, применяемых в строительстве и отделочных работах, во Владимирской области — завода компания "Дзоппас Индастриз Руссия" по производству нагревательных элементов.

Активно развивается сотрудничество между нашими странами в области науки, в первую очередь, в таких отраслях как ядерные исследования, биотехнологии, нанотехнологии, космос.

Культурно-гуманитарные связи осуществляются на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования от 1998 года. Реализуется целый ряд мероприятий по продвижению русского языка в Италии и итальянского языка в России. В 2009 году подписано российско-итальянское межправительственное Соглашение о взаимном признании документов об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской Республике. Развиваются молодежные контакты. С 2004 года в общеобразовательных школах России и Италии проводятся недели культуры и языка двух стран, осуществляются взаимные поездки школьников.

14 января 2018 года в Риме концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева был дан старт масштабному проекту "Русские сезоны". В рамках проекта итальянской публике будет представлено более 250 мероприятий в 40 городах Италии, среди которых — выступления лучших российских театральных, балетных и концертных коллективов, выставки с участием крупнейших музеев.

Развиваются связи в области туризма. По данным Ростуризма, в 2017 году Италию посетили 893 тысячи туристов из России (в 2016 году — 710 тысяч). Россию с целью туризма посетили 189 тысяч итальянцев (в 2016 году — 192 тысячи).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников