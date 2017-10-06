Яровая назвала антироссийские санкции варварством и коррупционным давлением

РИМ, 6 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Западные санкции в отношении России выглядят как форма коррупционного давления, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы очень сожалеем, что политика санкций, которая для современного мира выглядит как варварство, больно ударили по бизнесменам Италии и привели к сокращению рабочих мест. В современном мире должно на демократической основе сотрудничать взаимовыгодно и равноправно", — сказала Яровая на пресс-конференции по итогам заседания Большой межпарламентской комиссии России и Италии.
По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы на Украине были мир и благополучие.
"Мы не приемлем политику агрессии, которая украинская власть применяет в отношении к своим гражданам: запрет говорить на своем языке, запрет на свободу, запрет на жизнь. Мы за соблюдение минских соглашений, мы за то, чтобы Украина исполнила те обязательства, которые приняла на себя перед Европой. Последние действия господина Порошенко оскорбительны по отношению к Европе", — отметила вице-спикер Госдумы.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.