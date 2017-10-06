Яровая назвала антироссийские санкции варварством и коррупционным давлением

РИМ, 6 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Западные санкции в отношении России выглядят как форма коррупционного давления, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Мы очень сожалеем, что политика санкций, которая для современного мира выглядит как варварство, больно ударили по бизнесменам Италии и привели к сокращению рабочих мест. В современном мире должно на демократической основе сотрудничать взаимовыгодно и равноправно", — сказала Яровая на пресс-конференции по итогам заседания Большой межпарламентской комиссии России и Италии.

"Санкции, которые не основаны на международном праве, выглядят как форма коррупционного давления, в данном случае на нашу страну", — сказала она.

По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы на Украине были мир и благополучие.

"Мы не приемлем политику агрессии, которая украинская власть применяет в отношении к своим гражданам: запрет говорить на своем языке, запрет на свободу, запрет на жизнь. Мы за соблюдение минских соглашений, мы за то, чтобы Украина исполнила те обязательства, которые приняла на себя перед Европой. Последние действия господина Порошенко оскорбительны по отношению к Европе", — отметила вице-спикер Госдумы.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.