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День подразделений специального назначения (День спецназа) в России

(обновлено: 03:38 24.10.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПоказательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФПоказательные выступления спецподразделений правоохранительных органов РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.

Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства. В военное время, кроме того, могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника.

В России боевое применение воинских формирований, выполняющих разведывательные и специальные задачи в тылу противника, имеет свою богатую историю.

Возникновение специальной разведки в России можно отнести к периоду борьбы Красной Армии против белогвардейцев и интервентов в ходе Гражданской войны. В марте 1918 года в Красной армии было создано особое разведывательное отделение, которое занималось в основном организацией разведывательно-диверсионной работы в тылу врага.

В 1919 году в России были созданы части особого назначения — ЧОН, которые предназначались для борьбы с контрреволюцией. Они формировались из членов партии, сочувствующих ей и комсомольцев, взаимодействовали с органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924-1925 годах были расформированы, а командный состав и боевые средства ЧОН переданы Красной армии.

В 1930-е годы в СССР на случай войны в приграничных военных округах на основе инженерно-саперных подразделений готовились диверсионно-партизанские группы и отряды, получившие наименование саперно-маскировочных взводов.

В годы Великой Отечественной войны в составе многих фронтов и флотов было создано значительное количество специальных воинских формирований для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Многие из них имели название отдельный отряд или отдельная бригада особого (специального) назначения.

После войны с появлением оружия массового поражения и средств его доставки потребовалось создание специальных подразделений для своевременного обнаружения и уничтожения ядерного оружия противника и средств его доставки.

В соответствии с директивой военного министра СССР маршала Советского Союза Александра Василевского от 24 октября 1950 года в целях подготовки кадров для действий в тылу противника при общевойсковых и механизированных армиях, а также при некоторых военных округах началось формирование рот специального назначения.

Личный состав первых подразделений отбирался из армейской разведки. При их подготовке широко использовался богатый военный опыт разведывательно-диверсионной деятельности советских партизан и разведчиков-диверсантов. К 1 мая 1951 года было сформировано 46 рот штатной численностью по 120 человек. Все они подчинялись Главному разведывательному управлению Генштаба армии.

Новые подразделения были предназначены для организации и ведения разведки, вскрытия важных объектов в тылу противника, уничтожения средств ядерного нападения и других важных объектов, выполнения специальных заданий, организации и проведения диверсионных акций, создания повстанческих (партизанских) отрядов, поиска и обезвреживания диверсантов и др.

В 1953 году началось создание воинских частей специального назначения в составе Военно-морского флота. Первоначально было сформировано семь морских разведывательных дивизионов, в последующем преобразованных в разведывательные пункты специального назначения.

С течением времени структура и количественный состав формирований специального назначения неоднократно менялись, но суть их предназначения оставалась одной и той же.

Спецназ применяется как в военное, так и в мирное время, особенно в период обострения международной обстановки, в конфликтных, чрезвычайных ситуациях.

Бойцы советского спецназа принимали участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Первая крупная зарубежная операция спецназа была проведена в 1968 году в Праге (Чехословакия, ныне Чехия). Они также участвовали в боевых операциях на территории Анголы, Мозамбика, Эфиопии, Никарагуа, Кубы, Вьетнама и Афганистана. В общей сложности, армейский спецназ посылал свои войска в два десятка стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Современная история знает немало фактов, когда подразделения специального назначения как до, так и во время боевых действий способствовали проведению операций и завершению конфликта.

В настоящее время подразделения специального назначения — это военизированные формирования ФСБ, Нацгвардии, министерства обороны, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы).

В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.

В современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту. Бойцы спецназа обучаются ведению скрытных и дерзких действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно-подрывному, легко-водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др.

Подразделения специального назначения оснащаются самым современным вооружением, военной и специальной техникой, в частности, современными минно-взрывными средствами дистанционного подрыва, перспективными специальными комплектами индивидуальной боевой экипировки, многоканальными оптико-электронными приборами наблюдения, комплексами воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами, дистанционно управляемыми разведывательно-ударными комплексами, специальным стрелковым оружием, ночными прицелами и др.

Свой профессиональный праздник спецназовцы отмечают традиционно — торжественным построением на плацу, награждением лучших бойцов и праздничным концертом.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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