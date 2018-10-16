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Биография Марка Кривошеева

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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкСоветский и Российский ученый Марк КривошеевСоветский и Российский ученый Марк Кривошеев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Советский и российский ученый в области телекоммуникаций Марк Иосифович Кривошеев родился 30 июля 1922 года в Полтаве (Украина).

В 1946 году окончил Московский институт инженеров связи (ныне Московский технический университет связи и информатики) и начал свою трудовую деятельность в Московском телевизионном центре (МТЦ).

С 1947 года был руководителем аппаратно-студийного комплекса МТЦ. 3 сентября 1948 года впервые вывел в эфир сигналы ТВ-программы по стандарту 625 строк.

С 1950 года работал начальником отдела телевидения, УКВ-ЧМ-вещания и радиорелейных линий в главном радиоуправлении министерства связи СССР.

В 1954-1970 годах ‑ член и вице-председатель бюро ТВ-группы изучения Международной организации по радио и телевизионному вещанию (ОИРТ), принявшей разработанный в СССР ТВ-стандарт на 625 строк.

В 1957 году участвовал в подготовке первых проектов постановления Совета министров СССР о строительстве нового Московского телецентра с башней для антенн высотой 500 метров.

С 1959 года Марк Кривошеев работал начальником отдела телевидения и лаборатории ТВ-измерений Научно-исследовательского института радио (НИИР). С 1996 года — главный научный сотрудник НИИР.

С 1962 года руководил разработкой ТВ-комплекса для спутниковой системы связи "Молния", впервые передавшей в 1965 году сигнал ТВ-программы из Москвы во Владивосток и обратно.

В 1970-2000 годах был председателем 11-й исследовательской комиссии (ИК 11 телевещание) в Международном консультативном комитете по радиовещанию (МККР, с 1992 года ‑ сектор радиосвязи Международного союза электросвязи, МСЭ-Р). Под его руководством было разработано более 150 международных рекомендаций по ТВ-вещанию, многие из которых де-факто стали международными стандартами в отрасли.

В 1980 году Кривошеев руководил разработкой ТВ-комплекса для передачи сигналов программ Олимпиады-80. Им была выдвинута революционная идея внедрения цифрового эфирного, спутникового и кабельного телевидения с использованием уже существующих каналов. Еще одним серьезным достижением Марка Кривошеева на посту председателя 11-й ИК стало принятие в 1999 году единого мирового стандарта для телевидения высокой четкости (ТВЧ).

С 2000 года ‑ почетный председатель 6-й исследовательской комиссии (ИК-6 телевизионное и звуковое вещание) МСЭ-Р.

В 2004 году Марк Кривошеев был избран председателем первой сессии конференции радиорегламентарного комитета МСЭ, которая разработала технические основы для планирования наземного вещания.

В 2008 году по его инициативе и предложенной им стратегии в МСЭ начата международная стандартизация объемного цифрового ТВ-вещания.

В 2009 году как основоположник видеоинформационных систем Марк Кривошеев был избран руководителем международной группы в МСЭ по проблемам их стандартизации. Отчет группы утвержден в 2011 году.

В 2010-2011 годах Кривошеевым были разработаны стартовые положения новой концепции развития телерадиовещания до 2020-2025 годов. Также он был автором основных положений концепции перехода от аналогового ТВ-вещания к цифровому (2009-2015 годы).

Марк Кривошеев ‑ доктор технических наук (1966), профессор (1968), академик Международных академий информатизации и связи, Академии телевидения высокой четкости США.

Ученый — автор и соавтор более 90 авторских свидетельств на изобретения и отечественных и зарубежных патентов, многих печатных трудов, в том числе более 30 книг.

Деятельность Марка Кривошеева и достигнутые им результаты получили высокую оценку. Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974), Дружбы (1999) и "За заслуги перед Отечеством" III (2011) и IV степеней (2006), являлся лауреатом Государственных премий СССР (1981) и Российской Федерации (2000), лауреат премии правительства за достижения в области развития средств массовой информации за 2016 год.

Кривошеев ‑ кавалер Национального ордена Франции "За заслуги (1991), Золотого ордена Польши "За заслуги" (1992). Он также был удостоен почетных званий и наград в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Украины и Японии.

Лидерство Марка Кривошеева было признано ведущими международными организациями вещания и инфокоммуникаций. В 2015 году в связи со 150-летием МСЭ самого высокого знака признания были удостоены шесть деятелей, внесших наиболее значимый вклад в развитие информационного общества.

Единственным из мира телевидения и единственным представителем России в ряду лауреатов юбилейной награды стал Марк Кривошеев.

15 октября 2018 года Марк Кривошеев скончался. В последние годы своей жизни он был научным консультантом Научно-исследовательского института радио (НИИР).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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