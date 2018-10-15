Ежегодные заседания дискуссионного клуба "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

Первое заседание клуба "Валдай" прошло 2-5 сентября 2004 года в Великом Новгороде и было посвящено теме "Россия на рубеже веков: надежды и реалии". Место проведения первой конференции — недалеко от озера Валдай — дало название клубу.

На конференции присутствовало 39 иностранных и 40 российских участников. Она состояла из пяти сессий, на которых обсуждались вопросы внутренней и внешней политики России, экономического развития, обороны и безопасности, а также гуманитарные проблемы.

После завершения дискуссионной части программы для иностранных участников были организованы встречи в Санкт-Петербурге с вице-губернатором Ленинградской области Михаилом Осеевским, председателем комитета по печати и взаимодействию со СМИ Аллой Маниловой и директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, в Ново-Огарево — с президентом РФ Владимиром Путиным, в Москве — с министром обороны РФ Сергеем Ивановым.

2-5 сентября 2005 года состоялась вторая конференция клуба "Валдай" — "Россия: политический калейдоскоп".

В заседании приняли участие 45 иностранных и 22 российских экспертов, журналистов, влиятельных политиков, а также известные российские политологи, представители администрации президента РФ, правительства РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и глава администрации Тверской области.

В Твери состоялась встреча с главой областной администрации Дмитрием Зелениным. В Москве эксперты продолжили обсуждение ключевых вопросов развития России с участием министра обороны Сергея Иванова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра связи и информационных технологий Леонида Реймана, министра природных ресурсов Юрия Трутнева, заместителя руководителя администрации президента РФ Владислава Суркова, заместителей министров экономического блока правительства России. Конференция была завершена встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

4-9 сентября 2006 года прошло третье заседание клуба — "Глобальная энергетика ХХI века: роль и место России".

В год председательства России в "Большой восьмерке" конференция была посвящена главной теме встречи лидеров "Группы восьми" в Санкт-Петербурге — вопросам энергетической безопасности — и прошла в Ханты-Мансийске и в Москве.

В заседании приняли участие 40 зарубежных и 23 российских участника. Помимо традиционно принимающих участие экспертов из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Италии, на конференцию были приглашены представители Канады и КНР.

В рамках конференции состоялись дискуссии, касающиеся различных аспектов энергетической проблематики. Были проведены встречи с помощником президента РФ, российским шерпой в "Группе восьми" Игорем Шуваловым, заместителем председателя правления ОАО "Газпром" Александром Медведевым, главой Росатома Сергеем Кириенко, заместителем министра промышленности и энергетики РФ Андреем Дементьевым. В Ханты-Мансийске участники получили возможность посетить объекты нефте- и газодобывающей инфраструктуры, встретились с губернатором ХМАО Александром Филипенко.

Конференцию завершила встреча зарубежных участников с президентом РФ Владимиром Путиным в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Четвертое заседание клуба "Валдай", получившее название "Россия на перекрестке: выбор пути и поиск идентичности", прошло 10-14 сентября 2007 года в Казани.

На повестку дня были вынесены вопросы многоконфессиональности и многонациональности России, а также проблематика предстоящих парламентских (в 2007 году) и президентских (в 2008 году) выборов.

В конференции приняли участие 41 зарубежный и 22 российских эксперта.

Программа в Казани включала встречи с руководством республики Татарстан, в том числе с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, премьер-министром республики Рустамом Миннихановым, мэром Казани Ильсуром Метшиным и религиозными деятелями Татарстана.

В Москве экспертов клуба принял патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

О предстоящих выборах участники говорили с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым, лидерами политических партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", СПС).

Традиционно работу конференции завершила встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Пятое заседание клуба прошло 9-14 сентября 2008 года. Форум был посвящен проблемам международной безопасности в условиях современной расстановки сил на международной арене и получил название "Мировая геополитическая революция начала XXI века. Роль России".

В нем приняли участие 45 зарубежных и 29 российских известных политиков, политологов, экспертов. Впервые были приглашены представители Индии, Израиля, Ирана. Конференция прошла на нескольких площадках — в Ростове-на-Дону, Грозном, Сочи и Москве.

Программа включала ряд встреч: в Грозном — с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым; в Сочи — с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты, президентом Абхазии Сергеем Багапшем. В 2008 году с валдайцами впервые встретился в качестве президента России Дмитрий Медведев.

7-15 сентября 2009 года состоялось шестое ежегодное заседание клуба "Валдай" — "Россия — Запад: назад в будущее".

Дискуссионная программа конференции прошла в Якутске и включала четыре панельные дискуссии: "Действительно ли закончилась "холодная война"?", "Новые вызовы: факторы объединения или раскола", "Россия-США: "ядерная перезагрузка"?", "Новая европейская архитектура". В конференции приняли участие 31 российский и 45 зарубежных экспертов, при этом состав обновился на 30%. С экспертами клуба "Валдай" встретились президент РФ Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ Владимир Путин.

31 августа — 7 сентября 2010 года состоялось седьмое заседание клуба "Валдай" на тему "Россия: история и будущее развитие". Оно проходило на теплоходе "Кронштадт" во время путешествия по северо-западной части России. В конференции приняли участие 53 зарубежных и 40 российских экспертов. Участники попытались по-новому осмыслить историю России ХХ века, выявить события, препятствующие движению России вперед, изменить взгляд на них для придания импульса модернизации.

В Санкт-Петербурге состоялись встречи с губернатором Валентиной Матвиенко и директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, в Москве — с первым заместителем председателя правительства России Игорем Шуваловым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в Сочи — с председателем правительства РФ Владимиром Путиным.

6-12 ноября 2011 года в Калуге и Москве прошло восьмое заседание клуба "Валдай" — "Выборы 2011-2012 и будущее России. Сценарии развития на 5-8 лет". Мероприятие объединило около 100 ведущих российских и зарубежных экспертов в области международных отношений, политологии, экономики, социологии, представителей крупнейших иностранных и российских СМИ.

Участники из 14 стран мира обсудили внутреннюю и внешнюю политику России, поговорили о президентских выборах и представили свои сценарии развития страны в ближайшие годы.

В Калуге были проведены четыре панельные дискуссии: "Факторы развития России. Состояние общества и политической системы", "Возможные сценарии развития. Какова их вероятность?", "Оптимальный сценарий — эволюционное преодоление стагнации", "В каком мире России жить?".

Вторая часть конференции проходила в Москве и началась с круглого стола, проведенного клубом совместно с Фондом "Сколково", на тему сотрудничества бизнеса, государства и научного сообщества.

Девятое ежегодное заседание клуба, посвященное теме "Будущее создается сегодня: сценарии экономического развития России", состоялось 20-26 октября 2012 года в Санкт-Петербурге и Москве. В ней приняли участие около 100 экономистов и политологов из 19 стран, включая США, КНР, Индию, государства Западной и Восточной Европы. Конференция начала свою работу в Санкт-Петербурге.

Было проведено восемь панельных сессий: "Мировой кризис и внешние риски развития", "Сценарии развития России до 2030 года", "Сценарии развития России до 2030 года: взгляд Всемирного экономического форума", "Оптимальный сценарий: что это?", "Международные угрозы и вызовы, диктующие дрейф России в сторону Азии", "Условия реализации оптимального сценария", "Основы национального благосостояния", "Управление рисками через лидерство". После завершения дискуссионной части в Санкт-Петербурге эксперты переместились в Москву, где для них были организованы встречи с представителями правительства РФ, Государственной думы РФ, администрации президента РФ. Завершила конференцию встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

16-19 сентября 2013 года на озере Валдай в Новгородской области прошло юбилейное, десятое заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Многообразие России для современного мира". Конференция собрала более 200 человек, включая российских политиков, религиозных лидеров, глав регионов, международных экспертов, бывших глав иностранных государств и правительств. Эксперты обсудили различные аспекты идентичности России и глобальные угрозы внутреннему развитию, ценностные ориентиры, межрелигиозный и межэтнический диалог.

Для экспертов были организованы встречи с представителями министерств и администрации президента РФ. Завершило работу конференции пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин.

С 22 по 24 октября 2014 года в Сочи состоялось XI ежегодное заседание клуба "Валдай". Предметом дискуссии стала тема "Мировой порядок: новые правила или игра без правил?". В заседании приняли участие 108 экспертов, историков и политологов, включая 62 иностранных участника, из 25 стран мира.

В рамках конференции были проведены пять тематических панельных дискуссий. Их темами стали кризис существующего мирового порядка, взаимозависимость государств в современном мире, проблемы лидерства в современном мире, архитектура нового мироустройства и глобального управления. Мероприятие завершилось итоговой панельной дискуссией с участием президента РФ Владимира Путина, ведущих российских и зарубежных ньюсмейкеров, общественных и политических лидеров.

19-22 октября 2015 года в Сочи прошло XII заседание Валдайского клуба, посвященное теме "Война и мир: человек, государство и угроза большого конфликта в XXI веке".

В конференции приняли участие более 130 экспертов, в том числе 90 зарубежных специалистов, из 30 стран мира.

Тематика конференции существенно расширилась по сравнению с предыдущими годами: эксперты говорили о политике, экономике, культуре, медиакоммуникациях, фундаментальной науке. Участники заседания проанализировали, насколько часто и в каких формах может применяться военная сила в предстоящие десятилетия, насколько вероятна "большая" война, обсудили роль дипломатии, коммуникаций и экономической взаимозависимости в современном мире. Завершило конференцию пленарное заседание "Вместе против угроз: преодолеть рознь во имя всеобщего прогресса".

XIII ежегодное заседание клуба "Валдай" на тему "Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира" состоялось в Сочи с 24 по 27 октября 2016 года.

В мероприятии приняло участие экспертное и медийное сообщество 34 стран. Общее количество участников составило 120 человек (75 иностранных и 45 российских экспертов). В рамках конференции были проведены пять тематических панельных дискуссий, затрагивающих темы будущего мирового устройства, миграционного кризиса, глобализации и протекционизма в мировой экономике, роли технологий в современном обществе. Мероприятие завершилось итоговой панельной дискуссией "Философия международного развития для нового мира", в которой приняли участие президент России Владимир Путин, ведущие российские и зарубежные ньюсмейкеры, общественные и политические лидеры.

XIV заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок" прошло в Сочи с 16 по 19 октября 2017 года.

В ходе конференции участники проанализировали трансформацию социально-политической картины мира и рассмотрели формирование мира будущего под влиянием глобальных конфликтов. Основными темами заседания стали конфликты геополитических картин мира, богатых и бедных, человека и природы, универсализма и самобытности, прогресса и гуманизма. В нем приняли участие более 130 экспертов из 33 стран, в том числе президент России Владимир Путин и бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай.

16 октября в рамках ежегодного заседания состоялась первая церемония награждения премией клуба "Валдай", которая вручается за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике.

Юбилейное XV заседание клуба "Валдай" пройдет в Сочи с 15 по 18 октября 2018 года. Предметом дискуссии станет тема "Россия: программа на XXI век". Будут рассмотрены политические и социально-экономические перспективы страны, общественное и культурное развитие. Заседание начнется с презентации очередного ежегодного Валдайского доклада о мироустройстве, отдельное внимание будет уделено процессам в регионе Ближнего Востока и на пространстве Евразии, современным взглядам на военные конфликты будущего.

В рамках мероприятия пройдет вторая церемония награждения премией клуба "Валдай".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников