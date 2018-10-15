15 октября — Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) — символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним.

Идея установить день "белой трости" появилась в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых (National Federation of the Blind) 6 июля 1963 года выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. 6 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем безопасности "белой трости" (White Cane Safety Day).

В 1969 году Международная федерация слепых (International Federation of the Blind) объявила 15 октября Международным днем "белой трости".

Всероссийское общество слепых присоединилось к его проведению в 1987 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 36 миллионов человек в мире поражены слепотой и 253 миллионов имеют пониженное зрение. При этом около 65% всех людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20% населения мира.

История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.

Трость — это не только символ незрячих людей, это их инструмент, "глаза". Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить "высокие" препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги — определить наличие "низких" (бордюров, ступенек, люков, ям).

В Международный день "белой трости" во многих странах мира проводятся всевозможные акции с целью привлечения внимания широких кругов общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.

В России в период между 15 октября — Днем белой трости и 13 ноября — Международным днем слепых проходит Месячник белой трости с целью внедрения интеграции и реабилитации слепых. По всей стране проводятся семинары, "круглые столы" и тренинги, устраиваются лекции и беседы с целью познакомить зрячих с проблемами незрячих людей.

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